防疫五月天曝遊台南心得　莊人祥自嘲易胖、要增重了

中央流行疫情指揮中心，在指揮官陳時中的領軍下，這兩天防疫團隊揮軍來到台南，為期兩天一夜的防疫示範旅遊，本來就是台南在地人的副指揮官陳宗彥，也難得一展輕鬆態度，聊起這次回台南的心得。
陳宗彥表示，這次回來就知道是一趟不一樣的回家之旅，他強調台南本來就很熱情，不管認不認識的人，台南人都會展現招待客人的熱情，而且台南各式小吃非常多，看到市政府準備36道小吃，就知道部長跟其他人會想，這要吃幾天才吃得完。
陳宗彥還笑說。來台南至少要來三天，因為早餐、午餐、點心、下午茶，還有晚餐跟宵夜，才有辦法品嚐擠到主要的小吃，而且台南也很寬闊，有海線、山線，不管都市或鄉村還是大自然，都很適合防疫新生活，是可以讓大家走得舒服，又維持距離的好地方。直接現場當起台南防疫旅遊代言人。
另外疫情監測組組長周志浩也表示，過去是在2015年，因為登革熱在台南住了50天，住了以後覺得這裡是個好地方，如果不能長住，也要常來玩。發言人莊人祥也透露這次南下心得，他提到他不常來台南玩，但這次來發現台南民眾很熱情，而且都有戴口罩，拍照也很克制，民眾舉止都非常有禮貌，讓他非常喜歡台南這個地方，不過最後他也不忘調侃自己：「一天內吃遍台南小吃，對我這種易胖身材。可能回去要重好幾公斤，不過非常幸福」。
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