誠品敦南終章4／浪漫又曖昧？敦南熄燈不影響文學界

▲台灣第一家24小時書店正式落幕，伴隨著老台北人一起成長，也是許多藝文界人士的青春記憶。（圖／記者黃仁杰攝）

台灣第一家24小時書店正式落幕，伴隨著老台北人一起成長，也是許多藝文界人士的青春記憶，不過藝文界人士卻認為，敦南誠品熄燈對於文學界來說，雖令人捨不得，但影響並不大，誠品在網路書店氾濫的台灣社會堅守了文化的品味，不過隨著市場變動，獨立書店已成為拓展閱讀與連結讀者中的重要場域。





相較於心靈的寄託和年少的青春記憶，詩人羅毓嘉認為，誠品對於台灣出版業或是閱讀素養養成並沒有實質的幫助，反而更像是夜生活中的伸展台，展演著對文化人想像，言外的曖昧態度。





「逛誠品代表著一個『我有文化，所以我買得起』的態度，是一個資本的象徵，不只是在消費書，而是一個文化符號。」羅毓嘉說。



▲敦南誠品一隅。（圖／記者黃仁杰攝） 誠品對純文學的幫助不高？





誠品在90年代竄紅，台灣錢依然淹腳目的時候，中產階級的消費型態，除了買房子，也開始追求生活品味。「房子裡面要有什麼？要有一種生活品味的象徵。」，羅毓嘉指出，精品的、小眾的，有文化資本象徵的書籍，剛好符合當時中產階級消費上的需求，而這類書籍的確主要是誠品在販售。





「但對純文學來說，不要談幫助，誠品那樣的空間，對文學界好像沒有那麼有用。」





羅毓嘉表示，誠品的場地租金相對昂貴，對於小型的出版社或是小眾的作者而言是個滿重的負擔，不一定能起到推廣作用，反而是和當地社群有所連結、散佈在各個縣市的獨立書店，以社區存在的書店，在這些地方辦講座，才能接觸到與文學社群比較緊密的讀者。





「要透過更近距離的、更小型的、更游擊的方式做出版推廣，細緻的去回答講座聽眾的疑問，近距離的互動，所以實際上要耕耘社群、培養讀者的接觸，還是要透過獨立書店。」羅毓嘉說，自己在學生時代畫下句點後，就很久不在誠品買書了，而是選擇獨立書店。





誠品延續著實體書店的浪漫





對於這點，作家洪茲盈也認為，敦南熄燈對於出版或文學界來說，可能沒有直接的影響，網路書店買書更快速、更便宜，不如同以往，現在人們可以觸及的資訊非常多，需要資訊更集中、更精省，可能第一時間接觸到的是作者的臉書，或是出版社的行銷，都可以很輕易改變消費行為，敦南誠品的消失，可能沒有那麼直接影響到出版業或是藝文。





「但是美術館不賣藝術品，也還是有存在的必要。」洪茲盈形容，敦南誠品如同書的美術館，賣給讀者的嚮往和氛圍，是無可取代的，在書店內閒晃，聽著誠品的音樂，藉由翻閱書本覺得很有意思，所以去購買它，這是網路絕對無法取代，實體書店才有的浪漫。



▲敦南誠品一隅。（圖／記者黃仁杰攝）

誠品書店的英文名稱為eslite，是引用自法文古字，意為「菁英」，有藝文界人士暗諷誠品如其名「高高在上」，用菁英來主宰大眾，縮限了閱讀的意義。





誠品守住了文化品味的把關





但盛浩偉認為，「如果和網路出版市場來比，現在的書本屬性更加扁平和庶民化，反而閱讀和出版市場變成，只要能賣或流俗的都可以出。」，誠品的存在，反而堅守了品味的門檻，將相對菁英、冷門的東西，往外擴散。





盛浩偉指出，「偏向菁英的品味，當然有一些弊病，但當網路書店打出66折，幾乎就是成本價，誠品反而在這個時候，沒有走向真正的商業化，對在產業內的我們而言，知道誠品幾乎在實體書這塊是沒有在賺錢的，而是靠百貨商場、餐飲或是其他商業版圖，來支撐書店的營運。」





盛浩偉強調，誠品還是守住了文化品味的把關，即使有很多人會批評誠品商業化，「但是商業化的程度遠遠不及其他企業啊！願意在實體書店這一塊繼續經營，即使他商業化也不可能商業到哪裡去，頂多就是可以維持他繼續生存下去。」





如果沒有誠品，就台灣本土的金石堂或是博客來，這類書店實用和利益導向的書籍選擇相當明顯，那麼純文化、設計、表演藝術等等議題，真的很難在台灣見到。





「可能你會覺得誠品好菁英，但現在反而只剩誠品還會做這些事情。」





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