口罩明天就解禁！全台販售通路、時間、價格懶人包一次看

我國口罩管制禁令明天即將解除啦！民眾除了保有現在的「口罩實名制」 14 天能在藥局及網購買到 9 片口罩外，也能在其他通路購買到口罩，而有許多店家也陸續公布其開賣時間、價格等等。對此《 NOWnews 》特別整理幾個已經宣布可購買到實名制以外口罩的通路，提供給民眾參考。
一、寶雅
寶雅生活雜貨連鎖店因應口罩解禁，準備 100 萬片口罩，定價一片在 5 到 7 元，最快 6 月 4 日開賣。
二、全家
積極與口罩製造商協調後，提供限量 2 萬盒口罩，一盒 50 片，民眾 6 月 2 日起可到全台超過 3600 家全家門市購買，一盒優惠價 299 元，全家會員享有 249 元優惠。
三、家樂福
6 月 1 日起，全台門市將開賣優妮嬌盟超快適一般醫療口罩 M 號、S 號 5 入裝 79 元，小顏 S 號 7 入裝 69 元，總計販售醫療等級口罩共 1 萬 8720 包，每人限購一包。
四、中衛
中衛日產能約 75 萬片，可自由銷售片數約達 41 萬片，中衛不提供批發、預購及零售服務，民眾可以在中衛合作通路購買，包含屈臣氏、康是美、杏一藥局、momo、PChome、yahoo、博客來、好市多等。
五、好市多
美式賣場好市多 22 日有民眾發現搶先其他通路，在線上平台上架一般醫用口罩，對此，業者表示，該款口罩之前就已開賣，且貨源自國外進口貨源，目前僅開放線上購買，每位會員憑 1 卡限購 1 份，共 50 片。
至於其餘本土美妝店，如屈臣氏則表示已經跟廠商預定下單，但開賣時間及價格則未定，康是美則是再評估其市場需求。而超商龍頭 7-11 則表示，會持續配合政府提供口罩實名制購買服務，後續口罩販售將視市場需求規劃。
至於民眾最關心的價格問題，由於自由流通的口罩包裝不再是信封袋，改以塑膠袋或盒裝，廠商也必須負擔物流費用，加上熔噴不織布、表布、耳帶等原物料價格持續攀升，這些都將導致口罩成本上揚，預估自由流通的口罩市場價格單片在 7 元至 12 元之間，但實際價格仍在估算中，民眾可隨時關注最新訊息（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。