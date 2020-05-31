向敦南誠品告別　詹宏志：看見台灣社會能量

誠品敦南店31日即將熄燈，自31日0時開跑的講座活動，湧入大批民眾，徹夜參與活動，電腦家庭董事長詹宏志凌晨現身書店開講，他說，從1974年到台北讀書以來，台灣開始產生巨變，而誠品敦南店就能看到台灣社會能量。誠品敦南店是全世界第一間24小時營業的書店，將於今日熄燈，誠品自31日凌晨0時開始，舉辦系列活動「誠品敦南最後邂逅，5.31 一起說再見！」系列活動中的「18小時馬拉松講座」，是此次活動人潮聚集的重點，邀請各界藝文人士到場演講。詹宏志在凌晨4時30分以「讀書之城：30年來台北讀書生活的回憶」為題開講，他說，現在的他其實對於書店的感受是哀傷的，「常去的書店關門了、離開了；我喜歡的歌手、明星，一個一個也都過世了，像大衛鮑伊（David Bowie）；我擔任報社編輯時所負責的作家，也一個一個都離開了」。詹宏志說，能夠詮釋現在這個時代的已經不是他，而是新生代的人們。他說他1974年到台北，40幾年的時間，台灣社會變化很多、很快，誠品敦南店這樣的24小時書店會出現，與社會的變化有很大的關係。他認為，70年代的台灣是勇敢的摸索者；80年代的台灣社會力爆發；90年代的台灣是類先進社會；千禧年後的台灣，則是幻滅與覺醒。詹宏志認為，70年代到90年代的台灣，社會中所有的物件都在打破過去的枷鎖，最能代表那種氛圍的，就是即將熄燈的誠品敦南店，在2008年誠品敦南店搬遷至現址時，當時他亦是最早到誠品夜講堂開講的講者之一，「我幾乎可以記得這個書店發生的每件事，因為我在當時都是一個興沖沖的參與者，也是一個共謀者」。詹宏志說，從誠品敦南店就能看到台灣社會的能量，發生很多事件，不一定完全是照著公式的邏輯。像誠品書店，所發生的事就已經超過書店的範疇；像敦南夜講堂，沒有一個大學能夠開出這麼多奇怪的課程。詹宏志坦言，誠品敦南店為台北這座城市創造了很多獨特的記憶，「這是我認為最珍貴的部分，因為有很多在台北發生的事件、活動的記憶」。