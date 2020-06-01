誠品敦南終章2／深夜裡默默被需要　護士奔書店暖心故事

▲誠品敦南店店長周業陞指出，敦南店24小時不打烊，多年來安撫了許多不安的靈魂，很多人都默默需要它。（圖／記者朱永強攝）

▲誠品敦南讀者們，最喜歡靠牆坐著閱讀，許多過客在這裡敞開最私密的內心，享受自我的時光，刮痕滿布的木質地板雖老舊，但可是讀者最習慣的「迎賓聲」！（圖／記者黃仁杰攝）

▲誠品敦南讀者們，最喜歡靠牆坐著閱讀，許多過客在這裡敞開最私密的內心，享受自我的時光，刮痕滿布的木質地板雖老舊，但可是讀者最習慣的「迎賓聲」！（圖／記者黃仁杰攝）

▲20年過去，誠品敦南從一開始領著大家往前走，到現在跟著大家一起走，甚至被讀者推著走，也跟著大家一起成長了。圖為董事長吳旻潔（圖／記者許家禎攝）

誠品敦南店5月31日正式畫下休止符，事實上，深夜的敦南店更時不時有著許多觸動心靈的共鳴故事，讓人啜泣、會心一笑或是散發光芒。回顧過去，在誠品工作14年、且擔任敦南店店長7、8年的周業陞說：「這裡安撫了許多不安的靈魂，很多人都默默需要它。」他也透露許多敦南店不為人知的小故事，甚至還曾經撿過活生生的兔子，也分享了最受歡迎的角落。誠品敦南店熄燈讓許多台北人不捨，24小時不打烊的DNA延續到信義店。而談起敦南店1999年為何決定24小時營業？店長周業陞說「那是在某種都市人的期待下誕生」。當時網際網路還不興盛，大家對知識的渴望來自書本、來自閱讀，對台北人而言，想找資料、想靜下來閱讀，敦南店成為唯一。雖然現在讀者大可在網路上買書，但敦南店20年下來積累成為一種文化指標。「台北人早已習慣晚上到這裡逛逛，畢竟實體跟網路是很不一樣的！」晚上睡不著，來這裡翻翻書，還有許多藝文界、設計界人士找靈感，甚至也有觀光客拉著行李過夜等班機，「這時候你突然發現，它存在著，它還滿重要的。」尤其深夜裡的書店，看似冷靜的外表下，可能都有著不安的靈魂。有的人看書，看著、看著就落下眼淚，有的人就想找找店員聊聊天，「喜歡看書的人通常比較沉穩低調，喜歡跟文字對話，也喜歡自己找書，所以我們不會去打擾，但遇上哭泣的，我們會默默遞上衛生紙。」周業陞說，可能他們本來心情就不好，但更可能是被書裡的一句話觸發共鳴。另外，也曾有小兒科加護病房的護士，因為重症小朋友深夜說想聽故事，正當煩惱哪裡有童書繪本時想到了敦南店，快馬加鞭就往童書區衝，挑了幾本回去講給小朋友聽，孩子滿足的笑容撫慰了護士，也讓周業陞與夥伴們深受感動。「（這件事）給我們的影響滿大的，雖然讀者真正需求不會跟我們說，但其實很多人都有默默需要它的時候！」回顧敦南店的一景一物，周業陞透露：「不誇張！讀者們走進店時，我總覺得有光芒，在店裡逛書探索的表情十分有趣，又或者觀光客拉著行李拍照『咔嚓咔嚓』打卡的表情也很豐富。」但最讓他著迷的，是讀者們看書的表情，或站或坐有著靜靜的美，尤其靠窗的長廊，大家選擇一個角落或一個階梯席地而坐，外頭自然光灑下來剛好帶著一抹微笑，「美好印記成永恆，讓人難以忘懷。」周業陞甚至笑著指著白牆上，讀者靠牆坐著的黑印子，「多少過客在這裡敞開最私密的內心，享受自我的時光。」即使20年過去，也不曾希望抹去，刮痕滿布的木質地板老舊了又如何？那可是讀者最習慣的「迎賓聲」！這點點滴滴的「功勳印記」只能存在大家心中。除了敦南店的一景一物、代表的精神與意義之外，周業陞也分享了外人不知道的小秘密。原來，為了讓大家保有自己閱讀的空間，店裡音樂聲絕不能太激昂，交響樂一律禁止！他們也跟樓下商場活潑的曲調完全不一樣。另外，因為是寵物友善店家，貓貓狗狗等毛小孩只要不落地也能享受敦南店的雅致氛圍，妙的是「撿到兔子真的前所未有」，遇上兔子暫時出走還蹦蹦跳，店員只好暫時變身保母看顧，所幸兔子主人最後出現將牠領回家。「敦南誠品對台北的改變，不能說是關鍵，但有點像是觸媒。」20年過去，從一開始領著大家往前走，到現在跟著大家一起走，甚至被讀者推著走，其實誠品也跟著大家一起成長了。周業陞說，接下來24小時不打烊的信義店，將與時代一起邁進，連結更多不同面向，也如同創辦人吳清友所說「誠品是跟讀者一起創造出來的產物」，下一個24小時書店，相信將與讀者創造更多不同的精彩。

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