談敦南店熄燈　誠品董座吳旻潔：很幸運能好好道別

誠品敦南店今日午夜將落幕，誠品董事長吳旻潔表示，敦南店熄燈某種程度上就像父親吳清友的離開，但很幸運有機會好好說再見，也直言是每個進來的讀者成就了這家店。吳旻潔表示，敦南店於1989年成立、1999年的24小時書店、2008年改裝，自己在2004年加入誠品，期間看著這家店書區改了非常多次，真的是收納自己所有當時的喜怒哀樂，是具有重要歸屬感的據點，也表示誠品敦南店真的是誠品的母店，所有成長、發展都從這裡開始。被問到正式告別是否有些感傷，吳旻潔表示，生命中有太多無法預期、無法好好道別的事，從這角度來說，「我們跟誠品敦南店都是幸運的，因為我們可以很早之前開始倒數，有計劃地、好好跟他道別。」吳旻潔認為，大家想起誠品敦南店，可能是回想起自己生命中某個部份、某個回憶，好像只要來到誠品敦南就能重溫那些回憶。誠品敦南店對她別具意義，就像「小王子」一書所說的，「因為你在你的玫瑰上面花了那麼多時間，所以雖然世界上有那麼多玫瑰，但這朵玫瑰是獨一無二的。」吳旻潔說道。她認為敦南店的逝去，某種程度就像誠品創辦人、父親吳清友的離開，「很多人事物的逝去，是失去後，才會開始沉澱、意識到他對自己的影響。」談到誠品未來布局，吳旻潔表示，誠品今年預計會關7到8家店，但她也請所有讀者不用擔心，關店是體質調整，未來每家店是連鎖但具獨立精神的書店，希望能更深入社區、與大家有更多互動。