發行32載《聯合晚報》宣布停刊！6月2日走入歷史

近年媒體環境不斷受到受眾選擇多元、閱讀習慣改變而逐漸萎縮，現在連老牌報業也無法挺過。聯合新聞網在今（1）日上午發布消息宣布，將停刊旗下具有32年歷史、也是市面上唯一的晚報《聯合晚報》將在明（2）起停刊。





聯合晚報聲明指出，「聯合晚報今天宣布自2020年6月2日起停刊，創刊32年又三個多月的聯合晚報今天下午出刊後，畫下句點。受到讀者閱讀習慣改變、數位媒體發展和新冠肺炎疫情等因素影響，聯晚決定終止發行。身為台灣目前唯一的晚報，聯晚的階段性任務已完成，感謝讀者的支持，讓聯晚走過一萬多個日子。」





聯合晚報表示，聯晚的訂戶權益將獲得充分保障，聯合報系提供各種方案讓訂戶選擇，包括轉訂聯合報系其他產品或退費。聯晚停刊後，採訪中心的外勤記者全部留任。聯合報系除了繼續經營現有的報紙，也將推出數位新產品，以因應下一階段閱讀時代的來臨。





聯合晚報創刊於1988年2月22日，是在台灣解除報禁後最先發行的新報，也是台灣第一家採用橫式編排的中文報紙，台灣主要的晚報，除了聯合晚報外，還有1947年創刊的《自立晚報》及1988年3月創刊的《中時晚報》，後來因為經濟衰退及有線電視興起，《自立晚報》2001年停刊、2005年時《中時晚報》及《聯合晚報》均傳說將停刊，也有消息表示聯合二份報紙計劃合併，後來是《中時晚報》停刊，聯合報系也未合併，此後，聯合晚報成為台灣唯一仍在發行的晚報，而今日突然宣佈停刊，震驚各界。



