聯合晚報停刊！副董事長曝「最大不捨與抱歉」：精神不死

創刊 32 多年的聯合晚報本是現今僅存的唯一晚報，不過今（ 1 ）天聯合晚報對外宣布，從明天起停刊，亦即聯晚在今天下午發行完最後一篇晚報後，將正式畫下句點，同時也意味著台灣的晚報市場將全面絕跡。對此，聯晚前總編輯傅依萍也在臉書貼出「永遠的社長」黃年在群組中發出的訊息，黃年表示，聯晚最大的不捨與抱歉，就是對這些想戰能戰卻突然沒收比賽的夥伴，他直言「聯晚已不能再見，但精神不死！」

聯合晚報聲明指出，「聯合晚報今天宣布自 2020 年 6 月 2 日起停刊，創刊 32 年又 3 個多月的聯合晚報今天下午出刊後，畫下句點。受到讀者閱讀習慣改變、數位媒體發展和新冠肺炎疫情等因素影響，聯晚決定終止發行。身為台灣目前唯一的晚報，聯晚的階段性任務已完成，感謝讀者的支持，讓聯晚走過一萬多個日子。」





對此，聯晚前總編輯傅依萍深感驚訝，她在聯晚內部群組寫道，「預料中的意外。聯合晚報能撐那麼久，已經很不簡單了。感謝各位同仁，已退休及仍在崗位上的，多年來為聯晚付出的貢獻。聯晚停刊 ，太陽依舊爬上來，日子仍要好好過。共勉之！」



同時也分享了當年擔任聯合晚報創刊總編輯與社長的資深新聞人黃年在群組發表的感性宣言，「聯晚不死。只是凋零。人們或許覺得只是一片落葉。但對聯晚人來說，這是天空的墜落。32 年來，一步一腳印，回首每一個足跡，我們都走得認真和盡責。我們可以問心無愧，也相信留給了讀者和社會正向的回憶。酒店打烊，夥伴們帶著微醺蹣跚離去。多可惜這美好的仗仍未打完，我們還是充滿鬥志的士兵。聯晚最大的不捨與抱歉，就是對這些想戰能戰卻突然沒收比賽的夥伴。聯晚已不能再見，但容我們説句酒話：精神不死！」（編輯：許苡晴）



