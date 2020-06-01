代理教師薪水遭苛扣？全教總：教育部難辭其咎

▲全教總今（1）日表示，各縣市自訂的代理教師敘薪標準，可能是教育部違法授權的結果。（圖／全教總提供）

全國教師工會總聯合會長期檢視代理教師完整聘任權益，全教總今（1）日表示，此學年度調查各縣市自聘代理教師，花蓮縣與嘉義縣兼任行政代理教師聘期給足完整一年，是較有有進步的縣市外，受到新冠肺炎影響休業日延後，所有縣市都延長代理教師聘期，但現行各縣市自訂的敘薪標準，可能是教育部為規避行政責任，違法授權下的結果。





經全教總統計，嘉義市與金門縣自108學年度起，所有代理教師的聘任態樣都給足一年聘期，是相對較維護代理教師聘任權益的縣市政府。至於本學年度兼任行政代理教師部分，苗栗縣、台南市與南投縣聘期仍無完整一年，新北市除偏遠地區兼行政外，其他兼任行政代理教師無完整一年聘期，是聘任條件較差的縣市。





再聘與兼導師部分，除嘉義市、金門縣給予完整聘期，基隆市、台北市針對再聘的代理教師給予完整一年聘期，基隆市、高雄市針對兼任導師的代理教師給足完整一年聘期外，其他縣市幾乎都未給足一年聘期。





對此，全教總質疑，依照《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，因應少子女化影響，縣市政府得控留8％的專任教師員額編制數改聘代理教師，這些原本就應該編列的專任員額經費，則應全數用於改聘的人員，但實務上，多數縣市政府在改聘代理教師時，卻刻扣相關人事費用，未給足代理教師完整聘期，質疑扣下的經費去向，要求縣市政府應該「說清楚、講明白」。





而受到新冠肺炎影響，高級中等以下學校延後開學，連帶休業日延後至7月14日，對此，全教總早於2月3日發文，要求教育部應敦促各縣市政府應延長聘任迄日，本次統計，所有縣市都有達到標準，這也不難看出縣市政府其實都有對應的經費，能夠給足代理教師完整聘期，因此，全教總要求各縣市政府應即刻修正相關規定，給予代理教師完整聘期保障。





至於，在敘薪標準方面，全教總指出，《中小學兼任代課及代理教師聘任辦法》第9條第2項明文規定，代理教師的本薪、加給及獎金支給基準應由教育部訂定，但教育部在105年1月26日卻行文各縣市政府，說明未具合格教師證書代理教師的敘薪標準，屬於各主管教育行政機關權責，各縣市政府應自行訂定敘薪標準，牴觸聘任辦法的規定，教育部恐怕難辭其咎。



