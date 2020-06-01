台灣要不要開邊境大門？莊人祥：擬將各國4程度分類

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，台灣連三零確診又破功，今天新增一境外移入案例，一名50多歲女性今(2020)年3月到美國出差，5月31日返國後確診。
針對台灣連50天沒有本土個案確診，但始終有零星的境外移入個案，針對邊境該不該開放，指揮中心發言人莊人祥今天也再度回應，強調目前指揮中心研擬根據各國狀況分為四大類。莊人祥強調現在針對國際疫情有解封指數，指揮中心也有類似解封指數的判斷標準。
莊人祥提到，將會針對目前該國疫情規模，像是14天之內增加多少人數，以發生率來做考量，第二個會考慮監測檢驗的量能，像是台灣443人確診，可是檢驗了7萬多例，雖然沒有國家普篩，但檢驗量能算是全世界排名前幾名，再來則是根據資訊的透明度，最後是雙邊互惠，因為要開放邊境，也是需要對方也對我們的國民開放，雙方對於疫情檢驗、採檢，都能夠互信且有認證的機制，才有可能做開放。
莊人祥點出，目前分成四大類，第一大類大概是紐西蘭跟帛琉，因為病例發生數少，會考慮做自主健康管理就可以進來台灣，第二類是風險比較低的，像是越南跟汶萊，可能就從居家檢疫14天縮短到5天，第三類則是日本、澳洲、泰國，就會採行更嚴格一點，再來第四類就是其他國家。
莊人祥提到，目前還是維持邊境風險嚴管跟國內先鬆綁，這些放寬邊境管制都尚未定案，如果國內旅遊可以做到認證機制，維持樂活防疫原則，未來如果要開放邊境，也可以讓國際旅遊有類似保證，有任何感染發生也好追蹤。甚至與境外國家什麼時候開放，還要兩國互相談才有辦法進行。
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