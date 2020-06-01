疫情成婚變關鍵！夫領政府3萬秒衝「1地」全花光　妻心寒

新冠肺炎疫情在全世界造成嚴峻的影響，更意外成為夫妻感情終結的最後一枚「催化劑」。在日本就不斷傳出因為居家隔離導致夫妻感情出現裂痕，其中更有丈夫領完政府 10 萬補助後，立刻拿去打柏青哥，讓妻子心寒決定在疫情趨緩後訴請離婚。
日本網路雜誌 MoneyPost 採訪一位離婚代書，分享疫情期間遇到的離婚案例。其中，一名從事營造業務的52歲男子雄介與今年44歲的老婆貴子將在疫情趨緩後離婚，誇張理由也浮上檯面。
因為新冠肺炎去世的知名藝人志村健也因為長年吸菸，在確診後驟逝，讓不少人也興起戒菸的念頭。恰好本起事件中的丈夫雄介，同樣是個多年老菸槍，這也讓妻子貴子擔心他身體與自身受到的二手菸危害，於是要求老公戒菸，雄介也爽快答應；沒想到，三天都還沒過完，貴子又在雄介身上聞到煙味，後者更辯稱「不要在妳面前抽就好了啊？」讓貴子氣炸，直接掏錢買3台空氣清淨機放家中，不再與丈夫溝通廢話。
讓夫妻兩人感情產生裂痕的不只抽菸這件事，日本政府在日前發放10萬日圓（約新台幣 3 萬）補助金，沒想到雄介一領到錢就衝往柏青哥店，打小鋼珠賭博花光，這舉動讓貴子心涼，下定決心在疫情趨緩後離婚。（編輯：潘毅）
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