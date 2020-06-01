居家防火守則　廚房用火需注意　瓦斯爐挑選看3點

▲莊頭北推出雙控定時檯面爐，保障居家安全（圖／資料照片）

▲雙控定時檯面爐，簡單易操作，30分鐘自動關火，守護居家安全（圖／資料照片）

你知道一般住宅發生火災的主因是什麼嗎？根據內政部消防署的調查統計資料顯示，109年建築物起火原因第一名是「爐火烹調」，而起火地點首位正是「廚房」。許多人放著水乾燒，或是忘記正在煲湯，讓爐火一直開著，如果導致火災發生，很有可能危及人身、住宅安全。廚房中的微小細節都有可能是火災發生的原因，很多人常常覺得只是離開爐火一下，但這一下有可能就是30分鐘以上，如果湯汁溢出來，或是鍋底燒乾，都會發生嚴重的災害。消防署就針對最常發生火災的原因，提出三個廚房安全應該關注的重點，包含「人離火熄」、「遠離易燃物」、「排油煙機定期清洗」。但是注意這三個重點就夠了嗎？其實你應該做的，是針對廚房整體進行通盤的檢視。火災通常都是因為不小心而發生的，不小心忘記關瓦斯、不小心放著水持續滾煮、不小心顧火顧到睡著。為了避免人為的不小心引發憾事，若要更強化廚房防火安全，就應該從居家設計、廚具挑選全盤思考，才能進一步有效遏止火災發生。在打造廚房空間時，除了防火建材、煙霧警示器很重要之外，容易引起火災的瓦斯爐更要謹慎挑選。有品牌針對如此惱人的狀況，推出可以30分鐘自動關火的瓦斯爐，讓居家安全可以更上一層樓，降低廚房火災的危害。以莊頭北雙控安全定時檯面爐為例，具備三項安全功能：「30分鐘自動關火」預防性安全功能，只要爐火持續開啟超過30分鐘，就會自動關閉，避免持續乾燒導致危險；「定時關火」主動式安全功能，讓你決定爐火要開多久（1到4小時），無論是煲湯還是燉肉，都不用擔心持續悶燒把爐子燒壞甚至引發火災；「零秒點火」設計則可以讓你不用膽戰心驚的拿打火機或火柴點火。除了安全性要注意之外，挑選瓦斯爐也要考量到好不好清潔、爐頭等因子。莊頭北雙控安全定時檯面爐全機採不鏽鋼打造而成，耐用又好清洗；雙環全銅爐頭除了穩固耐用之外，還有大火力的優勢，可以盡情大火翻炒。此外，莊頭北雙控安全定時檯面爐，可以適應各種廚房環境，無須嵌入台座，讓每個想要提升居家安全的人都能輕鬆換爐。