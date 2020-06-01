氣象局發布15縣市大雨特報

中央氣象局12時05分針對全台15縣市發布大雨特報，氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，民眾應注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。氣象局此次發布的大雨特報包括了基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣全境，以及桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣山區。中央氣象局表示，今天台灣各地山區及大台北、基隆北海岸、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。