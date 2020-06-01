成柯文哲2020選戰「假想敵」？陳時中一句話妙答

中央流行疫情指揮中心，今（1）天捎來一境外移入確診的壞消息，一名50多歲女子赴美出差後確診，不過本土還是維持連續50天沒有新確診，今天例行記者會上，又再度飄起濃濃政治味，指揮官陳時中今天被問到，「台北市長柯文哲把你視為2022市長假想敵，自己是否也有這樣的意願？」，對此，陳時中並沒有正面Say NO！
陳時中表示，假想是建立在很多的假設上，我們很難去回答，並沒有說死自己絕不參選，另外針對先前台北市長柯文哲妻子陳佩琪認為，台灣在去年12月31日發現武漢出現不明原因肺炎疫情的時候，有寄電郵發函希望能夠提醒世界衛生組織，對此陳佩琪臉書發文抨擊：「要說成是我們警告世衛的信，實在有點牽強」，陳時中昨天也強硬表示，有人看的懂，有人看不懂，都公開了還看不懂我也沒辦法。
對此今天又被媒體追問，陳時中態度稍微放緩，他提到：「我們是說有跟WHO通報與往來，這些我們都跟大家報告過了，怎麼解讀就看大家各自去看了，我們就不評論了。」陳時中也補充說明，當時發現有人傳人疑慮，是發函給世衛，但是不是「警告」，陳時中強調，我們不會直接下診斷，而是得到訊息後傳給WHO，讓大家了解可能性，我們不是提出診斷的國家。
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