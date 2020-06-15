日本茶控集合！天仁茗茶靜岡綠茶大賞加映抹茶奶綠小茶酥

「靜岡」位於富士山山麓旁的靜謐城市，也是全日本最大茶葉產地。特殊的地理環境，每年除了吸引許多觀光客前來朝聖，更以純淨好茶聞名。





天仁茗茶嚴選靜岡好茶直送，茶葉採收後，二小時內新鮮送至茶廠加工製作，獨家蒸菁製茶工法，保留綠茶茶香，味濃、清甜。最後為了鎖住綠茶新鮮原味及呈現碧綠品質，在台灣研磨成細緻粉末，入喉清甜尾韻正是正宗日本綠茶的最大特色。





炎炎夏日隨時都想來杯手搖飲解渴的同時，不妨來杯綠茶粉，補充維他命C，更能抗氧化。「御選綠茶粉」是日本茶職人推薦首選，以抹茶原料「碾茶」製成，口感及製程接近日本抹茶，價格也相對親民，碧綠色澤及細緻口感，更是叼嘴foodie必敗商品。茶職人製茶工藝，不用飛日本，也能品嚐彷彿置身日本茶園的新鮮純淨滋味。即日起至7月31日，不限消費金額，即可以超優惠加購價購入日式御選綠茶粉！



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