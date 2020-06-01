國際航空客運停飛　放無薪假其實很無奈

勞動部今日公布運輸業無薪假增逾2000人，並點名係某家國籍航空實施減班休息。但事實上，受新冠肺炎疫情影響，國籍航空公司面臨國際客運航班停飛，華航及長榮兩大航空公司，都實施相對應的政策，以降低虧損。從新冠肺炎疫情爆發以來，全球航空業都受到影響，以台灣來說，4月到5月份，有九成以上的國際客運航班停飛，雖說交通部祭出紓困方案，但華航及長榮航空仍實施相關措施以減輕財務負擔。華航自2月16日起，先實施主管減薪10%，4月20日再宣布，5月1日起，國內員工減薪減班，一級（含）以上正副主管減全薪25%，二、三級正副主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，每週規畫一日減班休息，暫定實施3個月。目前，華航全公司員工每周三不上班；同時也開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休。長榮航空3月17日宣布，推出「專案事假」，空、地勤皆適用，與以往事假一樣無薪，但不列考評，且年資可累計，無強迫性，並鼓勵員工申請，每個月最多可申請14天，同時放寬「留職停薪」申請規定，不限事由，都可提出。4月23日再針對地勤追加推動「專案事假」進階版，每休3日、1日給薪。依5月初公布的首季財報顯示，華航單季稅後虧損37.73億元，已經連兩季虧損，虧損額度創下11年來低點，每股淨損0.7元。至於長榮航空，今年前四個月營收361.22億元，相較去年同期減少近4成，4月單月營收年減幅度逾6成。