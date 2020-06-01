口罩解禁了！中衛最新售價曝光　「2絕美色系」搶先生產

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。對此，醫療口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司也公布了最新口罩售價，更指出兩款色系口罩將於本周率先生產！
中衛指出，近期由於新冠肺炎疫情影響，口罩的原物料價格也快速飆漲，不僅 4 月平均漲幅 118 % ， 5 月份的漲幅更是高達 160% ，就連防範病毒的關鍵物料「熔噴布」也是，因此口罩未來價格恐怕會稍稍調漲。
中衛於今（ 1 ）日下午也公布了口罩的最新售價，彩色口罩（單色素面款）一盒 50 片，售價 300 元，而本周將會生產「酷黑」以及「天空藍」兩款顏色口罩。
中衛解釋，目前為止每日口罩產量約 70 至 75 萬片，其中的 45% 將會受到政府徵用，其餘產量則會自行販售。中衛透露，初步會以滿足內銷需求為主，而目前實體銷售通路包含屈臣氏、康是美、杏一等，電商通路則有 momo 、 PChome 、博客來、 Yahoo 、墊腳石等。（編輯：陳雅雲）
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