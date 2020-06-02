申請1萬紓困沒下文！見同事爽領3萬「驚人轉變」：好無言

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府推出多項紓困方案，針對無保工作者、農漁民等發放一萬元至三萬元紓困金不等。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，自己的職業為養身館按摩師，申請一萬元紓困金 20 多天無下文，反觀同事領到 3 萬元紓困金，隨後「驚人轉變」讓她感到十分無語。
原 PO 好奇詢問「想請問社團裡有人領到了一萬元的紓困補助了嗎？」提到自己的職業為養身館按摩師，受到疫情衝擊，客源減少，收入只剩下不到原來的三分之一，申請一萬元補助已經過了 20 多天仍無下文，嘆道「到底有沒有過也不知道，完全沒通知」。
原 PO 接著提到，反觀另一位同事，因為有加入工會勞保，申請 3 萬元方案僅 3 天就撥款，「拿到錢不認真上班，每天打麻將去了」；更稱隔壁的快炒店天天客滿，有客人向老闆透露，是拿到 3 萬元補助去吃喝玩樂慶祝，無奈表示「這政府到底是在紓什麼困？錢都進了不需要幫助的人口袋，好無言」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「羨慕你還有 1／3 的收入，我們是歸零」、「這條是有錢人在領的，真的沒錢的人是領不到的，別想太多」、「家裡上禮拜領到了，大概等兩個星期」、「領不到的路過」、「路邊攤賣早餐時薪員工，客源變少上班時數也變少，也是申請沒過」。（編輯：賴詠璿）
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