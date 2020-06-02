博恩新歌《TAIWAN》狂酸劉樂妍！原作曲者「真實心聲」曝

長期到中國發展的女藝人劉樂妍日前流出 MV 《CHINA》，歌詞洗腦又稱頌中國，引來不少討論。脫口秀主持人博恩就和薩泰爾娛樂上傳了「二創」新歌《 TAIWAN 》，不但找來原 MV 男主角，連曲調都複製了《 CHINA 》。這也讓原作曲人吳建誠今（ 2 ）日在臉書表示「請停止侵權行為」並要求將違法獲利捐給公益團體。

《TAIWAN》由DJ Hauer製作，MV當中出現大大的中華民國國旗，博恩也親自穿上短裙與高跟鞋扮裝上陣，諷刺程度滿點。而《 CHINA 》原作曲人吳建成對此今早就在臉書發表聲明，表示三年前劉樂妍找上他便為他量身打造這首旋律「作為音樂人我只要求一件事，那就是請對方停止侵權行為，將違法獲利全部捐給台灣公益組織」。

▲《 CHINA 》原作曲人今日臉書發表聲明。（圖／翻攝自吳建成臉書）

這支 MV 找來了原曲的猛男主角跨刀演出，歌詞中也將《 CHINA 》中的中國各省改為台灣各個縣市「台北市、新北市、桃園市，我都行；台中市、台南市、高雄市、我都愛」。由於曲調部份幾乎和原作沒有差異，卻在各大音樂串流平台上營利，引來不少網友質疑是否有侵權的疑慮。

▲歌詞改編《 CHINA 》中的中國各省，變成台灣各縣市名字。（圖／翻攝 STR Network YouTube ）

事實上，《瑩真律師》就指出該次二創歌曲的有很大的機率會構成戲謔仿作的合理使用，原因在於《TAIWAN》具有高度的創作性質，能讓人一眼就看出「是在嘲諷原來的著作」，實際判決結果還是要得等法官的認知判定來論斷，而目前原作曲人吳建成也並沒有提到要進行提告的動作。（編輯：楊智傑）