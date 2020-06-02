癌症時鐘快轉16秒！國健署警告：每4分42秒有1人罹癌

雖然國內新冠肺炎疫情趨緩，但是國民健康還是不可忽視的重要議題，依據衛生福利部106年癌症登記報告，新發癌症人數為11萬1684人，不只人數比前一年增加5千多人，而且十大癌症發生人數(男女合計)，連續16年第一名還是大腸癌。

其次是肺癌、女性乳癌、肝癌與口腔癌，六到十名則是攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌。而且根據國健署的統計，平均有1人罹癌的速度越來越快，從103年的每5分6秒、104年每5分、105年每4分58秒，一直到106年又快轉了16秒，換算下來每4分42秒就有1人罹癌。

不過雖然癌症發生人數持續上升，但從癌症發生率與死亡率數據看來，死亡率依舊是持穩下降，也顯示早期發現、成功治療的比率還是逐年上升。

國健署王英偉表示，因為新冠肺炎

疫情，所以癌症篩檢率有減少，癌症篩檢比去年同期降低至少兩成，現在國內新冠肺炎疫情比較穩定，希望篩檢率可以提昇，期間也有很多癌友不敢去醫院治療，希望

呼籲大家可以按時回診、治療。

另外106年癌症發生人數，增加最多的2種癌症為女性乳癌及大腸癌，國健署資料分析顯示，這兩種癌症增加比率均以早期（0期及1期）發現者居多，且依據國民健康署篩檢資料，106年乳癌篩檢數及大腸癌篩檢數，也相較於105年各增加約4.8萬人及2.2萬人，經篩檢而發現的乳癌及大腸癌個案數，也相較前一年各增加800多人及200多人。

而且統計資料分析也顯示，子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，可以降低35%大腸癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，也可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，大約26%的死亡風險。