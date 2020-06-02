台灣防疫「掛保證」　搶先全球辦國際羽球公開賽

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣雖然連續51天沒有本土確診個案，但對於邊境防疫始終不敢鬆懈，指揮中心副指揮官陳宗彥今天提到，有收到中華民國羽球協會的申請，2020年9/1舉行的中華台北羽球公開賽，指揮中心已經點頭表示同意如期舉辦。
陳宗彥提到，世界羽球公開賽，從英國公開賽之後都全面停辦，不只羽球包括各項運動，多數都停辦、終止，中華民國羽球協會很努力希望舉辦台北公開賽，指揮中心今（2）天早上已經同意，希望大家一起努力，指揮中心也會來協助這個賽事的舉辦，也希望讓世界看到台灣防疫作為，成為全球第一個世界級公開賽可以舉辦。
陳宗彥也提到，後面還有日本、韓國羽球公開賽，都在看台北公開賽怎麼籌措、防疫，已經跟羽協充分交換意見跟討論，從入境到賽前，還有居家檢疫的場地、賽前練習等，指揮中心都會給予協助，讓這國際公開賽順利進行。
另外針對外國選手、教練團檢疫措施，陳宗彥表示目前還是維持入境要14天居家檢疫，到9/1還有一段時間，還有報名的時間點，指揮中心會跟著疫情改變防疫措施，適時提供協助，目前傾向讓選手入住專屬的飯店，各國團進團出，分流、專屬的管道，以及分時段隔離開來。
陳宗彥最後也提到，目前國際體育賽事只有羽總提出要求，之後也會開放觀眾入場，因為我們對職棒已經沒有人數限制，9/1希望更多人來幫台灣選手加油，觀眾、教練、裁判都分屬不同動線，來做到防護措施。
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