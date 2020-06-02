路上一堆人沒戴！超商「口罩秒殺」都去哪　內行秒破盲點

日前受到新冠肺炎疫情影響，口罩一度被搶翻，我國政府推「口罩實名制」保障民眾口罩配額，而隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自本月 1 日起，國產口罩部分開放內外銷，並恢復自由買賣。對此，就有網友在 PTT 八卦版表示，各大通路販售口罩第一天就被搶翻，但看路上仍一堆人沒戴口罩，不禁好奇詢問廣大鄉民，被搶光的口罩都去哪了？貼文立刻引發熱議，釣出內行人點破盲點回應。
綜合媒體報導，中央流行疫情指揮中心宣布自本月 1 日起，國產口罩解禁，各通路包括賣場、美妝店、超商等，皆可開使自由買賣口罩。昨日超商龍頭 7-11 下午 3 時開放民眾臨櫃預購口罩，首波釋出的 2.5 萬盒，竟不到 5 分鐘就被民眾掃光。
原 PO 以「很多人不戴口罩，怎超商整盒口罩那麼難買？」為題，貼文提到最近一個月，路上的人大部分都沒戴口罩，台灣現在也沒本土病例，僅偶爾出現一例境外移入。「可是昨天的 7-11 ，口罩 5 分鐘賣光，今天的全家、萊爾富口罩也是秒賣光」，不禁好奇詢問「路上很多人不戴口罩，怎麼超商整盒口罩那麼難買？是否要等到捷運、公車、火車、高鐵不強迫戴口罩，就會像去年一樣好買？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「買去囤的啊，全球疫情沒趨緩，應該都無法回到過去一樣好買」、「總是有一群人就是要搶第一啊！看看前面口罩 1.0 到 3.0 就知道啦」、「台灣人都買完家裡供」、「開始囤貨了」；對此，也有網友一語點破盲點表示「不久就會出現在網拍上了」。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。