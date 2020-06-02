3000元振興三倍券出爐！邪惡神招「100%變現金」眾全看傻

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌今（ 2 ）日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券。對此，有網友在 PTT 八卦版提到看完三倍券記者會的感想，並提到三倍券「 100% 換現金」的方法，貼文立刻引發網友兩派論戰。
今記者會中指出，台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。
記者會結束之後，有網友在 PTT 發文提到記者會三倍券的重點，接著腦海中浮現邪惡想法，指出若將三倍券拿去美式賣場好市多（ Costco ）消費掉，之後再利用好市多賣場的 90 天無條件退貨機制，似乎就可拿回 3000 元現金。
貼文卻引發網友兩派看法，紛紛回應「那你吃一半再退，不就有三千加吃一半了」、「你邏輯天才，是鬼吧」、「突破盲點 XD 」、「來去辦卡了，謝謝原 PO 」、「希望 Costco 順勢推出單價 3000 整又方便退貨的商品」、「 Costco 店家也不用退券啊，券跟政府一定能換到現金」、「你破解了」。
不過，也有網友表示「會退你券吧，誰要退你錢，你刷卡買要退，會退你現金？」「不知道 Costco 有沒有被排除在通路之外就是了」、「用券的註記就好，退貨統一到指定分店啊」、「不會有廠商這麼蠢的」；許多網友呼籲這樣的做法並不道德，「實在不鼓勵這樣的做法」、「還是別造成人家的困擾吧」。（編輯：賴詠璿）
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