疫情後新日常生活？日票選「沒必要擁有」出爐　全場看傻

隨著新冠疫情在全球大流行，各國為防止疫情傳染開始實施限制措施，要求民眾減少與他人接觸等行為，沒想到各地卻傳出自然生態好轉、復甦的好消息。 2020 這一年全球紛紛思考生活上哪些作為或開銷可以減少、刪去，而日本對此就進行了「現代生活最沒必要事物」的投票，沒想到投票結果出爐卻讓眾人傻眼了。

日本論壇 5ch 近日就舉辦了「現代生活最沒必要的事物」票選活動，樣本數約有一萬多名。根據調查結果，最讓日本人認同現代生活不需要的是「學歷」，共佔了 28.6 % ，而緊追在後「證照」則佔了 22.2% ，接著才算資產類型的車、壽險、紙本書、自有住宅等。

▲5ch 日本網友票選現代生活最不必要的事物。（圖／翻攝自「 Taiwan Number 1 」臉書專頁）

對此就有不少日本 5ch 網友回答「找第一份工作的時候必要，之後就沒什麼意義了」、「重要的東西只有錢、健康、青春，有這些通常就能幸福了」、「錢才是最強 有錢的話，學歷、證照、車都不需要」、「沒有學歷的話可以靠證照 cover 吧！兩邊都不需要不可能吧」。

而這個排行傳回台灣也掀起 PTT 網友討論「生活確實不需要學歷，但是一般人想要過上好生活，學歷就是門檻」、「日本不是不重視學歷，而是不想讀書的不會逼自己考」、「學歷跟證照出社會幾年後就沒用了是事實，但門檻就在那裡你也不可能沒有」、「自己過得快樂最重要，不用管別人需要甚麼」、「蠻傻眼的，前兩名應該還算重要吧」。（編輯：楊智傑）