飯店拚復甦2／台北老牌飯店快付不起房租　改攻國旅市場

▲台北 53 年歷史的華國大飯店，在疫情衝擊下承受相當大的營運壓力，為此加強國旅市場的宣傳力道，並將客房改裝為餐飲包廂，盼提升住房率及餐飲業績。（圖／華國飯店）

疫情衝擊之下，在台北有 53 年歷史的華國大飯店，三月份營收衰退 8 成以上，導致租金占比超出負荷，高達 102% ，只能向房東台灣人壽保險協商減租，再加上現階段外籍遊客無法來台，業者加強對國旅市場的宣傳力道，例如推出一人千元有找、用餐送住宿等專案、客房改裝為餐飲包廂等措施，提升住房率及餐飲業績，期盼能度過這次難關。





華國大飯店行銷企劃經理伍允嘉坦言，新冠肺炎疫情對業績打擊真的很大，過去飯店房客以日本籍佔 45% 最多，歐美客佔 35% ，其他則是星馬港澳地區的客人，國旅僅佔 10% 不到，由於現在外籍遊客無法來台，住房率降到非常低，在客房無法賺錢的狀況下，就只能依賴餐飲的業績表現。





為吸引國人消費，華國飯店將閒置客房改成餐飲包廂，讓民眾可以在較安全的環境下用餐，另外也推出約 5 折的餐飲折扣，目前看來成效非常好；同時飯店也努力開發國旅市場，日前推出 1688 元住宿專案，以低價的方式吸引民眾入住，未來研擬推出用餐送住宿方案，希望讓民眾了解，即使是 53 年的飯店，內部也維持得相當好的水準。



▲華國大飯店行銷企劃經理伍允嘉坦言，新冠肺炎疫情對業績打擊真的很大，其中最大的壓力來源就是房租。（圖／記者陳明安攝）

談到飯店營運的最大壓力，伍允嘉直呼就是「房租」，以大型國際飯店來說，每月房租至少 5 百萬起跳，但由於疫情影響，今年 3 月、 4 月營收甚至不足以支付房租，若跟去年相比，房租約佔營收 30% ，但今年卻高達 102% ，差距相當大，「不算其他成本前提下，我們賺的錢光是房租就無法應付」，對飯店營運來說無疑是千斤重擔。





伍允嘉說，日前董事會與房東台灣人壽保險協商，提出免租、降低租金至目前營收的 30% 、緩繳並提供折扣、提高修繕補助費等方案，最終台壽同意將租金降為 8 成，為期 3 個月，「雖然沒達到預期的目標，但真的是不無小補。」





此外，在政府推動的紓困方案中，華國在 5 月能收到一筆約 1 千多萬的補助款項，伍允嘉表示，雖然能補到的部分很少，至少有一筆錢可以進來救急。





不過，伍允嘉認為，政府紓困方案並未考慮到飯店規模不同，像是營運補貼規定，每家至少補貼 20 萬元，依其供營業使用不動產的地價稅及房屋稅作為補貼基準，補貼比率為地價稅及房屋稅超過 10 萬元部份各依規定上限加計 25% ，這部分共可獲得約 300 萬元的補助，其實華國這種中大型飯店來說幫助不大。





另外，紓困方案中也規定，可補貼員工每人每月薪資 40% ，最高 2 萬元，共 3 個月，補貼對象須「營業中且 3 個月內不得資遣員工、停業或歇業」，因此飯店員工會進行部門轉調，藉此節省人力支出，同時鼓勵員工主動申請特別事假或留職停薪，不會裁員及放無薪假。



