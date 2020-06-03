飯店拚復甦3／文青飯店用這招　訂單馬上湧進

新冠肺炎重創台灣觀光旅遊業，飯店業者為生存大打價格戰，過去台北市大型飯店平均房價約落在 4,500 元上下，現在即使價格腰斬，對住房率提升的效果仍有限。誠品行旅在此時選擇整合集團資源，以推出「用商場發票可全額折抵房價」活動的方式，增加民眾消費意願，並能藉此維持飯店正常營運，預定已經排到 8 月底。





因新冠肺炎疫情，不少飯店自 2 月底開始面臨業績「雪崩式」衰退，住房率跌至 1 成不到，飯店業服務近 20 年的誠品行旅總經理王本仁就以過去 SARS 的經驗，知道未來有很長一段時間飯店只剩下國旅市場，但他卻不打算向全台 2,300 萬人做行銷，而是針對最有利的族群－ 250 萬名誠品人會員，可憑於誠品商場或書店發票全額折抵房價。





「全台灣每 10 人，就有 1 人是誠品人會員。」





王本仁表示，最原始的想法是想將閒置的空房回饋給會員，但要用怎樣的方式才成達到最大的效益，則需要深入去探討；他們也發現，誠品生活、誠品書店等賣場業績因為疫情受到影響，該如何刺激民眾前往商場消費，使得飯店也可以維持營運，並且讓顧客感到滿意，因此催生這樣的方案。



▲誠品行旅總經理王本仁憑著過去 SARS 的經驗，針對 250 萬名誠品人會員精準找出行銷方向，反為飯店業績注入強心針。（圖／記者陳致宇攝影）

不過，王本仁也坦言，方案推出初期其實沒抱持太大信心，直到 4 月出現多次零確診後，預定量出現爆炸性成長，平均每天都會接到 4、 5 百通電話詢問，讓團隊獲得很大的鼓勵，目前已經有超過 6 ,500百間預約，未來幾個月住房率還將逐漸上漲，餐廳也自 4 月起恢復到過去的營收水平，「方案雖然不敢說是第一，但創造的人流是台北市飯店中最多的。」





至於台灣飯店業何時才可以真正復甦？王本仁分析，這取決於台灣邊境管制何時結束，航班開始正常起降。他表示，飯店對民眾來說是被動需求，即使現在用低價促銷或各種行銷方案吸引顧客，但這不是常態性的生意，也不是飯店可以活下去的原因。





王本仁認為，市場回來價錢就會回來，但需要一點時間。此外，誠品 24 小時書店由信義誠品接棒，距離誠品行旅步行只要 10 分鐘左右，有機會一起推出各式各樣行銷方案；飯店也首次將營運的觸角向外延伸，餐飲團隊將接手管理書店內的 eslite Cafe ，未來民眾將可用更優惠的價格吃到飯店的招牌美食。



