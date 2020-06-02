家樂福豪擲32億元購併頂好和Jasons

法商家樂福集團今（2）日發布新聞稿表示，該公司已與Dairy Farm集團簽署協議，以9700萬歐元（約新台幣3227億元）的價格收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。惠康百貨去年的營業額約為3.9億歐元，旗下包含199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place，此次收購除所有分店外，也包含了物流中心的資產及土地。家樂福集團表示，該公司目前在台灣有137家分店，其中包含了69家便利購超市。去年營業額約為19.68億歐元，稅前獲利約2億歐元，營業利益8,300萬歐元。在此次購併案後，原惠康百貨顧客及團隊成員將有來自家樂福集團更大的力量及規模支持，也能夠提供給台灣顧客更好的品質、價格、以及服務。同時，家樂福集團將加速其在台灣發展高速成長的超市展店營運，將成為台灣超市通路市占率第二的通路。家樂福集團預計將在股權交割完成後12月內全數更換頂好Wellcome品牌；Jasons品牌則會稍後轉為家樂福頂級超市。未來所有超市分店因加入家樂福集團而享有商業策略及採購優勢，家樂福集團也會持續增進營業密度及優化成本結構。此外，頂好Wellcome將持續發揮其在生鮮農產品方面的專業並持續發產食品線上購物，並成為線上購物取貨點。