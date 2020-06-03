飯店拚復甦4／台東休閒旅館不畏疫情開幕　逆勢成長8成

不受新冠肺炎疫情影響，台東趣淘漫旅選擇在 6 月正式開幕，凱撒飯店連鎖副總裁皮金營表示，東台灣國旅市場穩定，因此決定依照原定計畫拓點，並整合集團及其他飯店同業資源共同行銷。隨著疫情逐漸穩定，加上暑假即將來臨，皮金營認為，今年房價也會較以往便宜，吸引國人外出旅遊，國內休閒型旅館的住房率應可達 8 成以上。





皮金營過去曾任職於台東知本老爺酒店，更曾擔任台東娜路彎大酒店總經理，對東台灣市場相當熟悉。他認為，台東不會因天氣或其他因素影響太大，國旅市場一直都很不錯，無論是小型或大型的飯店，要收支平衡基本上沒有問題，甚至在旺季經常會一房難求。





皮金營說，台東趣淘漫旅的開幕計畫早在數個月前就已決定，剛好可利用疫情期間進行籌備、裝修等工作，新據點也剛好在火車站周邊，對於旅客來說相對便捷，未來還可以利用連鎖品牌優勢，與台北、台南等其他據點共同推出雙城遊等行銷活動，集團也不排除會在其他縣市投資。



▲凱撒飯店連鎖副總裁皮金營認為，東台灣國旅市場穩定，休閒型旅館的住房率應可達 8 成以上。（圖／記者陳明安攝）

不過，對於疫情造成的影響，皮金營不諱言，疫情還是對飯店營運帶來不小的壓力，但集團宣布「不裁員、不減薪、不放無薪假」，因此須將飯店的資源依照比例原則調整，像是利用這段時間進行員工訓練，或是讓集團內的人力互相支援，減少人力、成本過度浪費。政府也針對員工受訓、薪資都提供補助，預計 5 月底就能獲的第一筆金援，對飯店來說不無小補。





皮金營分析， 2003 年 SARS 疫情爆發時，雖然 3 月、 4 月住房率跌至 10% ，但 5 月就已經回溫；這次的疫情雖然台灣控制很好，但仍看不到盡頭在哪，外籍旅客也不知道何時才能進來，由於北部飯店高度依賴國際觀光客，因此只能加強餐飲行銷力度，讓這部分的營收減少客房的損失。





至於南部的國旅市場，皮金營指出，凱撒飯店日前與雲朗、老爺酒店合作，發給旗下員工每人 1 萬元的聯合通用券，另外也提供 85 折的優惠價格販售給外部企業使用，可於三大集團旗下 30 家飯店住宿，預計可創造逾 5 億元的國內旅遊商機。這段時間員工出遊意願增加， 5 月、 6 月逐漸看到效應在發酵，休閒旅館住房率增加約 1 成，加上今年暑假的房價會較以往便宜，可吸引國人外出旅遊，住房率將上看 8 成以上。



