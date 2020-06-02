登台33年頂好走入歷史！在台剩「1優勢」　婆媽嘆：可惜

台灣近年來連鎖賣場林立，各家超市商品琳瑯滿目，受到不少消費者喜愛。而今（ 2 ）日法商家樂福集團就發布新聞稿表示，將以約 32 億台幣購併頂好和 Jasons ，將成台灣超市市佔率第二高的通路。而身為登台已有 33 年的老牌超市，頂好為何在台灣市場始終無法成為一線品牌，就有網友分析其「唯一優勢」，引發不少討論。

量販龍頭家樂福今日表示將以

9700 萬歐元（約新台幣 32 億元）的價格，收購頂好超市和姐妹品牌 Jasons Market 。對此就有網友在 PTT 上分析頂好在台灣市場的尷尬定位「比便宜比不過全聯、家樂福；比店面數也比不過全聯、美廉社；比精緻也比不過百貨公司的超市，也沒搞會員制之類的」並提出頂好還剩下哪項優勢的疑惑。

▲頂好在台灣市場定位尷尬，網友分析唯一優勢。（圖／翻攝自 PTT ）

而針對台灣各大量販、超市賣場等特色，有不少人就指出頂好目前在台灣市場僅存的唯一優勢在於「 24 小時營業」。由於目前全台各地量販市場比較少見全天候營業，不少人認為這是頂好的優勢所在「我能想的到的優勢大概就是 24 小時吧」、「 24 小時真的猛」、「營業時間有贏」。

而也有網友提出頂好超市漸漸比不上全聯和跟家樂福便利購等大型量販的原因在於「可惜市場區隔沒做出來」、「巷口全聯越開越多間，而且還附停車位」，事實上家樂福集團也表示往後 Jasons 品牌會轉為家樂福頂級超市，而頂好 Wellcome 將維持生鮮農產等商品的主要地位，並開發食品線上購物、取貨點的可能。（編輯：楊智傑）