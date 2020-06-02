日本首波解封未列台灣！他揭關鍵：「陳時中的問題來了」

新冠肺炎疫情趨緩，不少國家開始陸續推動國境解封。而防疫斐然有成的台灣卻未被列入這些國家的首波解封名單之中，包括與台關係匪淺的日本也沒有把我國列為首波解封名單，引發外界討論。對此，前立委沈富雄直言，「陳時中的問題來了！」並分析各國未列入台灣的關鍵原因。
沈富雄今（2）日在臉書發文表示，「陳時中的問題來了，問題剛開始而且是自找的」。沈富雄認為，陳時中防疫前半階段的輝煌戰果埋下了下一階段麻煩的種子。「陳時中防疫的理論與實踐，做法獨特，成績斐然，卻得不到國際的認同與青睞」。
為何包括日本在內的多個國家，首波解封名單都未列入台灣？沈富雄指出，駐日代表謝長廷在臉書上表示各國在評估解封不外基於下列三點考量：(一)疫情控制、(二)雙方是否願意平等互惠、(三)政治因素。
沈富雄強調，台灣和日本的交情應可排除政治因素的可能，但是中央疫管中心發言人莊人祥昨天剛把解封對象分為四級，日本被列為風險相對高，必須嚴控的第三級。沈富雄直言，台灣自詡防疫成就，「以閨中處子對酒國名花，要平等互惠，陳時中必須想辦法解套」。
沈富雄感慨，「台灣堅壁清野、一毒不染的防疫成就沒有得到認同」，他為台灣也為陳時中叫屈。沈富雄建議為今之計，只有用具有公信力的抗體篩檢方法(如 Roche 藥廠)，篩檢起碼 50,000 人。沈富雄最後呼籲陳時中，「努力也努力過了，光環也戴足了，甜頭也嚐夠了，神壇也坐久了，趕快做好解封的佈署吧！」（編輯：倪浩軒）
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