金星接近現纖細金環　清大天文台清晰呈現

繁忙的下班時段，阻塞的十字路口，是否曾注意過晚霞方向那顆明亮的星星。祂是太陽系裡的第二顆行星，金星。由於比地球更靠近太陽，繞行太陽的速度也較快。最近金星將「超車」跑到地球前面，產生「太陽－金星－地球」連成一線的「金星下合」天文現象。此時在地球上的我們只看得到金星的暗面，但太陽的光線會透過金星濃厚的大氣散射後而呈現細細的環形樣貌。附圖為昨日清華大學天文所使用全台最大口徑（25公分）折射式天文望遠鏡攝得金星清晰的影像，以及清大天文所賴詩萍教授於清華大學物理系天文台作業時的紀錄。