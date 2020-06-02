朋友陸續成家！27歲鳳梨農心急「想娶外配」　全場戰翻

▲鳳梨農上網尋求網友建議，卻意外點燃兩派人的戰火。（圖／翻攝Dcard）

現代人晚婚已成常態，不過周遭友人都陸續結婚成家時，你是否也會慌張呢？一位繼承家業的27歲鳳梨農就遭遇這種狀況，更因為生活圈太小、不善交際，開始考慮「娶外籍配偶」，不過文一出也立刻引燃其他網友戰火。一名27歲男網友在「Dcard」訴說自己遭遇的困難，有著標準身材的他不菸不酒、生活單純，「退伍之後就回家繼承家業種植鳳梨，不曾去找過工作，頂多只有大學時打工的經驗，也因此生活圈很小」，這也讓今年要滿28歲的他開始擔憂另一半迷路了，又見到周遭的朋友陸續成家，開始心急的萌生娶外籍配偶的念頭。文一出也立刻引燃戰火，一部分網友鼓勵他遵循自己的想法，「只要不是為了結婚而結婚都可以吧」、「只要確定是你愛的和愛你的，不管哪一國人都可以是很好的伴侶」、「我兩個同學都是娶越南的，小孩都好幾個了」、「跨國婚姻很浪漫啊，不同文化，等於小孩子從小就雙聲道了」。但也有不少人持相反見解，「我的同事他38歲才結婚，你不用這麼急、認識很多人也不一定很快就可以結婚啊，才28歲，為啥要急？」「為什麼要花錢買婚姻？沒遇到對的人就不用硬要結婚了啊」、「我親戚娶過兩個外籍的喔～都跟別人跑路囉」、「有一個人分享生活點滴固然是好，結婚是兩家子的事，和兩個人的生活…慎思」。（編輯：潘毅）