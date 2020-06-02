全聯vs頂好特價誰有感？眾一看「價格差異」戰翻：輸慘了

台灣雖然國土較小，但生活機能方便，各地可見連鎖超商、量販賣場，價格不但優惠商品還琳瑯滿目滿足眾多台灣人日常需求。今（ 2 ）日家樂福就表示將以約 32 億台幣購併頂好和 Jasons ，掀起不少討論，其中就有網友好奇頂好明明在台已久，怎麼現在比較常見的反而是全聯，這個疑惑也立刻引來不少留言討論。

頂好生鮮超市在台已長達 33 年，卻始終無法成為台灣市場一線品牌如全聯、美廉社等等，其關鍵因素就有網友推測在於「價格」無法跟上全聯，並在 PTT 上發文詢問「頂好的爸爸在香港至少是龍頭老大，在台灣也有 209 家的實力，進貨成本應該不會比全聯差太多吧，頂好為什麼不跟上全聯的價格？是真的跟不了嗎」。

▲網友好奇頂好與全聯價格差異。（圖／翻攝自 PTT ）

對此就有常逛超市的網友留言針對價格優惠做出比較「全聯是用大量去談價，跟大潤發差不多」、「頂好早期便宜現在太貴常跟比便利商店差不多」、「連美廉社都比頂好便宜耶」、「全聯飲料很便宜，頂好整個輸慘」。歸納眾多網友回覆，全聯普遍商品價格較低、規模較廣，也因此較受歡迎。

此外，也有網友指出頂好的優勢在於「營業時間有贏」「頂好很多鮮食特價比全聯低」、「家附近的每次去都空蕩蕩的，至少不用排隊」、「生鮮常打折」。事實上，家樂福也表示未來頂好 Wellcome 將維持生鮮農產等商品的專業，致力開發食品線上購物、取貨點的可能。（編輯：楊智傑）