景氣回彈！微風、王品也推振興抵用券搶客

▲微風集團在6月推出一系列振興活動，而王品集團旗下的熱門品牌西堤牛排也推出振興券。（圖／業者提供）

新冠肺炎疫情在台受到良好控制，各大景點與餐飲百貨人潮也逐漸回流，除了政府發放3倍消費券外，也有不少業者自行推出振興券促進買氣。微風集團在6月推出一系列振興活動，包含外送平台限定的折抵活動，還有超市、美食都可以使用的現金抵用券。而王品集團旗下的熱門品牌西堤牛排也推出振興券，到店自取餐點滿額即贈餐點兌換券。





指揮中心預計在7日後落實防疫新生活，將適度開放疫情管理原則，室內500人限制將放寬，同時搭配實名制等措施。微風百貨6月份也同步啟動振興活動，為疫情悶壞消費者提供優惠。





百貨收波推出外送平台優惠加美食抵用券，內用、外送都能享有優惠，1日至14日結盟外送平台foodpanda，只要指名百貨內各館餐飲外送，滿120元輸入專屬折扣碼BZC30立刻現折30元，超過160家餐飲參與，相當於點餐下殺75折，優惠碼限量1萬份，送完為止。





另外在8日至12日內用加碼，凡於此期間出示百貨會員至各館餐飲及超市結帳即可領取美食抵用券，內含餐廳、超市單筆滿千現抵100元比用券3張，還有小吃、美食街單筆120元折抵30元8張，抵用券可使用至30日。





而西提牛排全台36家門店均免費發放西堤振興券，來店自取餐點滿額即贈多項美味餐點兌換券，外帶滿650元即贈義式雞米花、滿850贈主廚沙拉，滿1150元還送260元排餐飯，滿1500元更送出售價380元的排餐飯，最高折扣幅度高達79折，可在7月1日後不分平假日，持券至全台門店兌換。





除了外帶有振興券優惠外，店內消費也推出「小豬出任務」活動，凡是屬豬或名字內有與「豬」同音的消費者，平日到全台任一門市用餐，出示身分證明，享消費兩客經典套餐可以1元加價購原價396元的德國豬腳一份，全台限量2760客，售完為止。



