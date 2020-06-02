中途之家！水試所七美虎井放流20萬尾銀塔鐘螺種苗

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▲銀塔鐘螺在海洋生態系統當中也扮演了重要的角色，特化的齒舌會針對附著性藻類進行啃食，可有效地控制藻類過量生長。（圖／澎湖海洋生物中心提供）

▲澎湖海洋生物研究中心仍將持續進行銀塔鐘螺種苗放流，搭配放流輔具三歧管的使用，提升銀塔鐘螺種苗存活率。（圖／澎湖海洋生物中心提供）

水試所澎湖海洋生物研究中心2日分別搭船前往虎井與七美，放流209,000顆銀塔鐘螺種苗，中心主任謝恆毅表示，今年放流政策改弦易轍，改變以往重本島、輕離島及單一物種政策，轉而尋求島嶼平衡及物種多元化，同時搭配放流輔具三歧管的使用，讓銀塔鐘螺種苗有一處「中途之家」，希望能提高它們的存活率。澎湖海洋生物研究中心針對多種在地生態功能物種，及經濟物種進行種苗生產的工作，以收到「生態功能修復」及「棲地資源豐育」的效果，目前已完成培育可供放流的物種有條石鯛、斑石鯛、銀塔鐘螺、白棘三列海膽等。往年因交通運輸考量，以及配合舉辦放流活動的需要，地點大多選在本島周邊海域進行，今年則特別將虎井、七美及南方四島列入放流點日前在湖西鄉菓葉村放流體長6公分條石鯛10000尾，虎井放流體長6公分條石鯛5000尾。銀塔鐘螺在海洋生態系統當中也扮演了重要的角色，特化的齒舌會針對附著性藻類進行啃食，可有效地控制藻類過量生長，由於銀塔鐘螺也是美味地海鮮食材，遭逢漁捕的壓力高。2日在虎井七美放流的銀塔鐘螺，數量逾20萬顆體長0.5～2公分種苗，七美因有漁業資源保護區由趙世民博士結合當地志工維護，虎井則是由里長陳大川率領志工巡護，同時兩地都有野生銀塔鐘螺分布，澎湖海洋生物研究中心仍將持續進行銀塔鐘螺種苗放流，搭配放流輔具三歧管的使用，提升銀塔鐘螺種苗存活率。