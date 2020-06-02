為何台人得不到他國尊敬？男吐「真心話」被讚爆：最中肯

因應新冠肺炎疫情發展，日本政府開始考慮鬆綁管制，但首波名單內卻不包括防疫備受國際肯定的台灣，就有不少人好奇所謂的「台日友好」是否屬實，甚至在 PTT 上引來不少討論聲浪，而對此就有網友表示台灣人在某些程度上「心態不如人」，並直言台灣人普遍「整天關在自卑又自大的象牙塔」，掀起激烈討論。

由於我國沒被列入日本首波鬆綁旅遊名單，在 PTT 上就有許多討論聲浪，而其中就有一名網友點出台灣人「整天希望獲得別人的肯定，一有什麼得獎就舉國台灣之光，但過沒多久就忘了，也不會因此去強化或改進該領域，使得這些台灣之光多是個人努力天份造就的個案，沒有成為一個長遠的優勢領域」。

▲ PTT 討論台日關係，引來網友討論台灣人心態。（圖／翻攝自 PTT ）

原 Po 表示大家時常會選擇忽視台灣不好的部份，完全不願意正視自己的短處，一被點出台灣值得改進的地方，就會立刻反應中國也哪裡做不好，被罵「五毛」，結果政府就只會利用這樣的民氣鞏固政權，最後他也無奈地說「人必自重而後人重之」，希望讓台灣的好能內外相互輝映，被世界看見。

對此就有許多網友爭論「講到最後，就是自卑感作祟」、「太中肯，台灣之光的王建民熱潮、林來風過去幾年了，台灣的體育環境連變好個一厘米都沒有」、「不過還是要建立自信然後認真追趕」、「『講真話被當五毛』這句話是金句」、「這種心態注定不會進步」、「沒有人想當陣痛期的那一代，怎麼可能進步」。（編輯：楊智傑）