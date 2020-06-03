NOW早報／全聯「網美門市」在新北！外觀曝驚呆：像日本

全聯「網美門市」竟在新北！一看外觀全場震驚：好像日本





連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一； 31 日一名女網友在臉書表示，前往朝聖全聯福利中心位於新北市的旗艦店，並拍下照片與網友們分享，眾人一看卻驚訝直呼「像日本！」



▲一名女網友在臉書表示，前往朝聖全聯福利中心位於新北市的旗艦店，並拍下照片與網友們分享。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》） 今日天氣／西南風影響！全台各地悶熱 台東留意焚風





今（ 3 ）天台灣附近吹著乾燥的西南風，各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區仍有熱對流發展的機率，並可能影響到近山區平地；氣溫方面，清晨各地低溫 24 至 27 度，白天高溫普遍在 32 度以上，其中大台北地區、中南部地區及花東縱谷會更加炎熱，可能出現 34 至 36 度高溫，台東由於背風沉降效應，有焚風發生的機率，請注意，由於雲量偏少，中午前後紫外線指數容易達到過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水份。





佛洛伊德之死延燒！川普全國演說：不排除派重裝軍隊治亂





美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市的非裔人士佛洛伊德，遭白人警察壓頸致死一事，導致全美多地連日騷亂。總統川普周一（ 1 日）傍晚於白宮玫瑰園舉行記者會，強烈建議各州州長動員國民警衞軍制亂，否則不排除要派兵介入。





綜合外媒報導，1 日在記者會上，川普聲稱應立即終結騷亂及無法無天的情況，並建議州長立即採取行動、動員國民兵，如若不然，不排除將動用美國軍隊前往各地治亂：「如果有城市或州政府拒絕採取必要行動，保障人民的生命和財產安全，我就會派出美國軍隊，快速幫他們解決問題。」



▲川普 1 日於白宮玫瑰園就佛洛伊德之死發表簡短演說，要各州政府採取更積極的方式處理暴動，否則不排除派軍隊治亂。（圖／美聯社／達志影像）

振興三倍券怎麼用？9大Q&A懶人包報你知





行政院規劃推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌昨（ 2 ）親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元換 3000 元振興三倍券。三倍券要怎麼拿？又要怎麼用？《 NOWnews 》幫你整理使用方法 9 大 Q&A 。



一、誰可以領？



2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，每人限領一份，不排富，也沒有年齡限制，今年年底前出生且取得健保卡的新生兒也有資格。如果是 120 萬名中低收入戶，政府直接發放 1000 元現金到帳戶，且會註明「換三倍券」。



二、使用時間到什麼時候？



7 月 1 日起預購或數位綁定，7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。



三、三倍券有什麼形式？



共有 4 種形式，有紙本的實體券，也有非實體券包括電子支付（例如台灣 pay、LINE Pay、街口支付等）、電子票證（如悠遊卡、一卡通、icash 等）以及信用卡支付。





四、實體券怎麼購買？



7 月 1 日起，透過健保卡在超商或網站預購，7 月 15 日再到超商領取；或 7 月 15 日起直接到郵局現場拿 1000 元購買兌換 3000 元的振興三倍券。



五、實體券的面額多少？



實體券分為 200 元券 5 張、500 元券 4 張，等同現金、不找零，也不能用來儲值。



六、非實體券要怎麼用？



可使用信用卡、電子支付、電子票證，7 月 1 日起可登錄綁定，消費累積滿 3000 元後，就回饋 2000 元或電子支付點數，退到信用卡或電子點數帳戶中。



至於回饋金的領取方式：



信用卡：隔月帳單直接扣 2000 元；行動支付：2000 元直接轉入 APP 帳戶；電子票證：到超商靠卡、回存 2000 元。另外，目前也在規劃讓民眾可在 ATM 領取 2000 元現金。



七、三倍券的使用範圍？



實體店面、攤販都可以用，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等等，也可以買彩券。



八、三倍券的使用限制？



不可以用在電商網購、繳稅、繳罰單、繳規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值。



九、拿到三倍券的店家要怎麼兌換？



如果店家有統編，7 月 23 日之後可到郵局、銀行兌換，款項將匯入店家、企業或負責人的帳戶。如果是沒有統編的店家，7 月 23 日之後，委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局、銀行兌換，款項再發放給店家。



▲行政院三倍券使用方式。（圖／NOWnews製作）

台中一中怎會變夜市？內行揭「25年前起源」：有年紀才懂





台灣北中南皆各有特色，而若是到台中遊玩，許多人必逛的口袋名單除了逢甲夜市外，就是一中街了。近日有網友就好奇在 PTT 發問「台中一中附近為什麼會變成夜市？」對此，鄉民議論紛紛，「學區旁本來就很熱鬧，容易變成夜市」、「補習完會很餓」「台中最密集的高中補習班，高中生花錢不會心痛的..」「那邊還有中科大、體大、加上一中三間學校，能不發大財？」「台中技術學院 + 一中 + 水利補習大樓，當然有商圈發展可能」。





另也釣出內行揭密一中街最初起源，直指「這個要說到 25 年前，當時只有台中一中時，台中一中跟台中商專了不起就在一中街附近吃吃好麵吃，對就是好麵吃！ 知道好麵吃這家店的人不知道都幾歲了，然後台中水利會在一中前面蓋了 1 棟台中水利會大樓，那所有補習班就把這邊當作教室，因為空間很大電梯又多，很適合當補習班，全盛時期一班至少 300 人，等電梯至少要等 20 分鐘，等於是整個中部的高中生都來這裡補習了，補習之後和補習之前是不是要吃一下雞排然後吃吃水餃補充能量，然後就開了一堆做港式、燒臘、雞排的店，後來好麵吃不知道為什麼倒掉了，接著就被分割成一格一格的小店面變成逢甲夜市的形式，就變成了現在的一中街夜市。」



▲一中街要吃啥才內行？老饕曝「終極神店」：每來必朝聖。（圖／翻攝自google map）

德國超準心測！你都是怎麼握筆呢？看穿你的「人格特質」



每個人都有著不同的個性和特質，當然處理事情的態度也不盡相同。而你了解自己的真實「人格特質」嗎？根據美日誌報導，下圖中有 3 種握筆方式，選出一個最接近你的慣用姿勢，答案將測出你感性與理性的比重。



▲你都是怎麼握筆呢？看穿你的「人格特質」。（圖／翻攝自美日誌） 結果分析





A.大拇指和食指相對：





你能夠靈活運用直覺和理智，對那些不急於下結論的事，你會憑藉理智來採取行動。你的直覺很靈敏，可以根據感覺做出判斷。你是能夠靈活使用左腦和右腦的人。雖然你的直覺很敏銳，但你其實很善於精打細算，特別在關係到自己的重大利益問題上，你會比較慎重地採取行動，而對於那些無關緊要的事，你就會單憑直覺、不管三七二十一地採取行動了。





B. 大拇指壓住食指：





不管遇到什麼情況，你都會在冷靜分析之後才採取行動。即使你被逼入絕境，也會適當處理問題，使結果不會更加惡化。你在團體中很容易成為周圍人所依賴的對象，一旦遇上困難，大家會唯你的意見馬首是瞻。





C. 大拇指和食指、中指平伸：





你既不會憑一時靈感突然做出決定，也不會在仔細考慮後再採取行動。你的性格似乎是已一種「順其自然」的態度來應付各種情況。你是思考飛速的類型，一旦發生什麼問題，總能馬上得知結果，你既不會根據當時的狀況來採取緊急措施，也不會從理論上來分析為什麼會出現這樣的狀況。（編輯：許苡晴）



