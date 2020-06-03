台灣口罩外交到底換來什麼？網曝「殘酷真相」：美夢一場

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，各國醫療物資供不應求，總統蔡英文宣布啟動防疫物資援贈活動，捐出 1000 萬片口罩給需要的國家。對此，有網友就好奇發問「口罩外交到底換來了啥？」結果不少鄉民紛紛點出「殘酷真相」，直言只是美夢一場。

原 PO 在 PTT 八卦板發文表示，之前全世界灑口罩，外加一些大內宣新聞，讓不少人以為世界起風了，結果又是美夢一場，他並好奇詢問大家「所以口罩外交到底換來了啥？」

▲網友在 PTT 討論台灣口罩外交換來了什麼。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「自慰心態」、「謝謝台灣，然後就沒了」、「換來好幾個國家的好人卡」、「整件事不過就，邊緣人以為撒幾顆糖果，能換來友情」、「別人真的需要你，外交才有意義，但台灣顯然不會往這方向」、「問題是你撒個幾千萬，對方撒的可是幾千億，看看歐洲那幾國的反應，不就已經是答案了？外交在哪？」「沒有一個國家會這麼做，因為完全不符合正常國家利益，當然可以理解成求曝光，台灣不同於其他正常國家，但是現實是，邊緣不是因為你沒曝光，而是別人就是對你沒興趣，或是跟你走近沒好處」。

不過也有人直指「人道行為啊，你捐錢給慈善基金會也不會求回報吧」、「其實不錯，換到老美退 WHO 和即將退 WTO，台灣直接美國隊，反正台灣本來就好助人了...」「讓大家知道台灣口罩品質很好也不錯啦！」「換來防疫英雄名稱」、「一代人知道了台灣存在於世界上」、「光是國際曝光廣告就非常非常非常非常非常多了」、「知名度 形象 友誼 何樂而不為」。（編輯：許苡晴）