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台灣口罩外交到底換來什麼？網曝「殘酷真相」：美夢一場

編輯中心/綜合報導-2020-06-03 07:07:11
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於例行記者會上宣布全民捐贈口罩活動。（圖／指揮中心提供）
2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，各國醫療物資供不應求，總統蔡英文宣布啟動防疫物資援贈活動，捐出 1000 萬片口罩給需要的國家。對此，有網友就好奇發問「口罩外交到底換來了啥？」結果不少鄉民紛紛點出「殘酷真相」，直言只是美夢一場。

原 PO 在 PTT 八卦板發文表示，之前全世界灑口罩，外加一些大內宣新聞，讓不少人以為世界起風了，結果又是美夢一場，他並好奇詢問大家「所以口罩外交到底換來了啥？」

▲網友在
▲網友在 PTT 討論台灣口罩外交換來了什麼。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友隨即議論紛紛「自慰心態」、「謝謝台灣，然後就沒了」、「換來好幾個國家的好人卡」、「整件事不過就，邊緣人以為撒幾顆糖果，能換來友情」、「別人真的需要你，外交才有意義，但台灣顯然不會往這方向」、「問題是你撒個幾千萬，對方撒的可是幾千億，看看歐洲那幾國的反應，不就已經是答案了？外交在哪？」「沒有一個國家會這麼做，因為完全不符合正常國家利益，當然可以理解成求曝光，台灣不同於其他正常國家，但是現實是，邊緣不是因為你沒曝光，而是別人就是對你沒興趣，或是跟你走近沒好處」。

不過也有人直指「人道行為啊，你捐錢給慈善基金會也不會求回報吧」、「其實不錯，換到老美退 WHO 和即將退 WTO，台灣直接美國隊，反正台灣本來就好助人了...」「讓大家知道台灣口罩品質很好也不錯啦！」「換來防疫英雄名稱」、「一代人知道了台灣存在於世界上」、「光是國際曝光廣告就非常非常非常非常非常多了」、「知名度 形象 友誼 何樂而不為」。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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