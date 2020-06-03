台北最具代表性的名產是啥？眾人「一句話」神解：不好說

台灣北中南皆各有特色，每個地方都有著不一樣的感覺和獨特的當地美食。而近日有網友就好奇在 PTT 發問「台北的名產是什麼？」結果眾人紛紛用「一句話」神回，認為還真的是不好說...

原 PO 在 PTT 女孩板表示，他跟朋友討論到各地名產時，突然發現說不出台北的名產，不論是伴手禮或當地美食，好像都說不太出來一個代表，台中有太陽餅、雞腳凍；花蓮有麻糬、剝皮辣椒；台南當然就是各種牛肉湯；宜蘭也有蔥多餅、渣糕，他並好奇詢問大家「那台北到底有什麼是可以拿得出的名產或美食啊？大家有推薦比較有代表性的嗎？」

▲網友在 PTT 討論台北最具代表性的名產是什麼。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛回應「台北就很無聊，跟每個國家的大城市差不多」、「我在雙北住了 30 年，從不覺得台北有什麼特別的，連文化的多樣性都比不上泰國」、「台北有的東西，其他國家都有，還更便宜」、「因為台北東西太多，什麼都有就不會說哪個東西特別有印象」、「台北東西都不錯反而沒有特色」「台北的名產就是臺灣的名產，自己想」、「台北這種都市的特色就是你說的名產都能很快吃到啊」。

另還有人直言「淡水鐵蛋、魚酥，三峽金牛角，還有很多餅舖啊 ！只是有名跟你喜不喜歡是兩回事」、「小潘鳳梨酥，佳德鳳梨酥，維也納牛奶麵包， 豆酥朋泡芙」、「士林百合起酥蛋糕，從小吃到大」、「我去別的縣市還沒有吃到比台北好吃的牛肉麵」、「鼎泰豐」、「我去別的縣市也不覺得東西好吃到哪去，偶爾吃幾天還好，待更多天就會覺得選擇超少」、「伴手禮的話華山附近的福記還不錯哦！」（編輯：許苡晴）