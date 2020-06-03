會花1000去買三倍券？眾人秒曝「精闢論點」：不領就虧啊

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌昨（ 2 ）日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券。對此，有網友在 PTT 八卦版好奇提問「大家會去買三倍券嗎？」貼文立刻引發熱議，眾人秒曝「精闢論點」。
原 PO 以「大家會去買三倍券嗎？」為題發問，貼文提到雖然三倍券曝光之後，有人一直罵，似乎引發民眾看法兩極，不禁好奇詢問「大家會先花一千買三千三倍券，然後去家樂福、好市多買東西嗎？還是鄉民就是有骨氣，不買就是不買？」
貼文一出，隨即引發熱議，大多網友持相同論點，紛紛回應「笑人家邊罵邊領的有事嗎？你繳的稅被亂發，你不領就是虧啊」、「廢話，你還不是花我的納稅錢，幹嘛不拿」、「買啊，自己的稅金幹嘛不買回來用？」「老子的稅金耶」、「人家拿你的稅金來補貼，你不拿，負債你還不是有一份」、「你沒繳稅的話，要不要領隨便你，有繳稅的話，那可是你的繳稅錢」、「不用白不用」；也有網友表示「不會買」、「不要的賣我，拜託！」
行政院指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）
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