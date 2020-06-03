八大可用三倍券？他曝酒店「神秘服務」：政府幫你出兩千

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌昨（ 2 ）日親自主持記者會，說明三倍券方案，並在記者會上喊話「到處都可以用」，對此外界就紛紛猜測八大行業是否也能用？而社運人士王奕凱也在臉書表示有小姐、幹部跳出來拉業績解答「可以用」，更曝光用法引起不少討論。

自從行政院長昨日親上火線解釋三倍券方案，各界就產生不少討論。王奕凱就提到在網路按摩板上看到網友熱烈討論有關三倍券用法，結果底下釣出小姐、幹部回應可以用，「等於按摩加特殊服務、或上酒店玩兩節，只要 1000 元，政府幫你出 2000 ，一下子就一堆客人預約了！」讓他忍不住狠虧說不會去換的民眾「我看都是假掰的啦」。

▲王奕凱在臉書提到「八大行業」的三倍券用法。（圖／翻攝自王奕凱臉書）

這則貼文曝光後也引來不少留言「是體驗券嗎」、「嘴巴說不要，身體很誠實」、「給你錢，你不花嗎」、「我一直在想要是花 3000 領 6000 ，是不是可以多幫助幾個失業婦女」、另外也有網友好奇「但振興券兌現時，不是要包括發票證明交易嗎」，對此王奕凱則在留言串解釋「只要有開發票的商家包括酒店都可以幫忙兌換，只要打一個銷售品項付5%稅就好」。

事實上根據行政院指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：楊智傑）