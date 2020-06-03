衝高罷韓投票率？高鐵加開12班次　4日開始預購

國內疫情趨緩後，國旅需求增加，台灣高鐵公司經持續檢視運能調度狀況，因應日漸增加的旅客量，將自6月8日起，增開週一至週五下午通勤時段7班次北上列車。同時考量6月5日至6月7日部分時段車次熱銷，甚至部分區間已無可售座位，規劃增開12班次列車，以加強服務旅客。高鐵觀察近期旅運狀況，發現自五月下旬以來，旅客日漸增加。因此，高鐵公司依旅客需求啟動增班計畫，首先自5月25日起於週一至週四通勤時段增開4班次列車，並自6月1日起再增開6班次列車，而週五至週日部分則自6月12日起增開33班；另自端午疏運後的6月30日起，大幅增班至每週949班次列車。高鐵表示，除將持續觀察旅客需求及評估運能調度情形，並配合政府政策及各項防疫指引，整體評估班次調整後，會再適時對外公佈，敬請旅客乘車時配合政府各項防疫最新指引，力行「防疫新生活」運動，搭乘高鐵在保持社交距離前提下，可於列車上飲食，非飲食期間仍應全程配戴口罩，以維護自身及其他旅客的健康；高鐵列車及車站亦持續定期清潔消毒，為旅客打造安心的乘車環境。增開的班次在6月4日凌晨零時起同步開放預購，旅客可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票，各車次並配置3到5節自由座車廂，以方便旅客彈性規劃行程。