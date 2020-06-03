陪伴桃園15年！IKEA熄燈「下一步去哪」 在地人全指這裡

後疫情時代各大企業相繼提出不同應變政策，各地傳出店面將關閉整合的消息。繼敦南誠品在台北熄燈後， IKEA 桃園店也傳出畫下句點的消息，讓不少桃園人直喊不捨。IKEA桃園店昨（ 2 ）晚就在臉書公布停止營業時間，並曝光取而代之的將是 IKEA 登台以來將開設的最大分店「青埔店」開幕消息。

IKEA 桃園店 2 日晚間臉書發佈重大公告「 15 年來，相信大家對於 IKEA 桃園店都有滿滿的回憶吧！ IKEA 桃園店即將在 7/22 跟大家說再見」，並證實不少在地人先前傳出 IKEA 將離開桃園區的消息，宣布將整合年底即將開幕的青埔店，將落腳在桃園機場捷運 A18 站與 A19 站周邊，讓不少桃園人表示又有從小陪伴自己的地方將走入回憶了。

▲桃園 IKEA 分店在臉書公布歇業時間。（圖／翻攝自 IKEA 桃園店臉書 ）

確定熄燈消息傳出後，許多粉絲在底下留言「時代的眼淚」、「謝謝你！這裡永遠住著我最美好的青春與回憶」、「充滿回憶的 0405 」、「 361 再見了～迎接 592 」，也有不少在地人直言「比誠品敦南店關門更令人傷心」、「搬到青埔應該會較好停車，可以期待」、「平日人應該會比較少，還不錯」。

事實上桃園店是 IKEA 目前在台面積第二小的分店，大小僅有 4000 坪，而即將在青埔開幕的旗艦店將座落桃園機場捷運 A18 站與 A19 站周邊，佔地超過兩萬坪，將是原店四倍大。而該地附近近年來也集中不少重大建設如高鐵站、新光影城和全台最大的日本橫濱八景島水族館等，其交通便利搭高鐵至台北火車站只要 20 分鐘，預計將成為桃園新興地段。（編輯：楊智傑）