掏1000換三倍券被罵翻！眾反揭「背後目的」：全搞錯重點

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌昨（ 2 ）日親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券。對此，有網友在臉書社團《爆怨公社》提到三倍券的兌換方法，直問「跟直接發 2000 差在哪？」立刻掀起討論串，更有網友點出「一關鍵」，認為其實很多人搞錯重點。
原 PO 表示「不是說好消費 1000 元發 3000 元消費券，去郵局花 1000 元購買 3000 元消費券？」強調重點並非是說消費最後卻變購買，而是不解「跟直接發 2000 元差在哪？」似乎對於三倍券的政策感到有些不滿。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「花一千賺兩千，我覺得值得餒」、「反正 1000 元用啥都會花掉，再送 2000 ，不錯了」、「政府主要是要你拿一千塊出來消費，不然很多人就只會剛好買 2000 元」、「是要讓市場金錢流動」、「講直接一點，那你可以不要去換就好了啊」。
不過，許多網友表示「直接發錢，促進不了消費啊，很多人就直接存起來了！發這個就是要你去花錢的」、「就是疫情影響，大家都不能出門消費，所有的店家都苦得唉唉叫，另外的 2 千是政府補助給店家的，所有人只自私的在意自己花的那 1 千」、「大家搞錯重點啦，主要還是要振興消費」、「鼓勵民眾出門消費囉！要振興市場而不是振興個人」。
行政院指出，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）
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