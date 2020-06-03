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好市多才剛開賣中衛彩色口罩！官網「超狂畫面」眾全看傻

編輯中心/綜合報導-2020-06-03 13:55:16
▲美式賣場好市多。（圖／ NOWnews 資料照）
2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。對此，美式大賣場「 Costco 好市多」今（ 3 ）也開賣中衛彩色口罩，但沒到才剛開賣沒多久，就被民眾搶光。

指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣後，中衛口罩也在各大電商平台上開始開賣，但開賣不到 10 分鐘，卻立馬被民眾搶購一空。

▲醫療口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司也宣布了最新口罩售價。（圖／翻攝中衛臉書粉專）
▲中衛口罩今（ 3 ）日於各大電商平台上開賣。（圖／翻攝中衛臉書粉專）
 

對此，知名美式大賣場「 Costco 好市多」今日也在平台上開賣「中衛醫療彩色口罩 50 片」，一盒售價 265 元，顏色採隨機出貨，無法指定， 2020/6/3-2020/6/9 期間，每卡限購 1 組。不過在消息曝光後，《 NOWnews 今日新聞》記者實測，目前平台上已顯示商品為缺貨狀態。

▲好市多今（
▲好市多今（ 3 ）日於平台上開賣中衛彩色口罩。（圖／翻攝 Costco 官網）
▲商品已掛上缺貨標誌。（圖／翻攝
▲商品已掛上缺貨標誌。（圖／翻攝 Costco 官網）
若想購買中衛口罩的民眾，蝦皮購物將於下午於蝦皮　24H 正式開賣，第一階段預計開賣櫻桃紅、深丹寧兩色，一盒 50 片裝，售價 300 元，一人限購一盒。

PChome 24h 將於下午 4 點起開賣，目前有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅 3 款顏色，一盒 50 片裝，售價 300 元，每人限購 2 盒；立體款口罩則為酷黑色，一盒 50 片裝，售價 499 元，每人限購1盒。

另外，momo 購物網也將於晚間 8 時開賣深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三款顏色口罩，一盒 50 片裝，售價 300 元；立體款口罩則為酷黑色，一盒 50 片裝，售價 499 元，每人限購 1 盒。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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