好市多才剛開賣中衛彩色口罩！官網「超狂畫面」眾全看傻

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。對此，美式大賣場「 Costco 好市多」今（ 3 ）也開賣中衛彩色口罩，但沒到才剛開賣沒多久，就被民眾搶光。
指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣後，中衛口罩也在各大電商平台上開始開賣，但開賣不到 10 分鐘，卻立馬被民眾搶購一空。
對此，知名美式大賣場「 Costco 好市多」今日也在平台上開賣「中衛醫療彩色口罩 50 片」，一盒售價 265 元，顏色採隨機出貨，無法指定， 2020/6/3-2020/6/9 期間，每卡限購 1 組。不過在消息曝光後，《 NOWnews 今日新聞》記者實測，目前平台上已顯示商品為缺貨狀態。
若想購買中衛口罩的民眾，蝦皮購物將於下午於蝦皮 24H 正式開賣，第一階段預計開賣櫻桃紅、深丹寧兩色，一盒 50 片裝，售價 300 元，一人限購一盒。
PChome 24h 將於下午 4 點起開賣，目前有深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅 3 款顏色，一盒 50 片裝，售價 300 元，每人限購 2 盒；立體款口罩則為酷黑色，一盒 50 片裝，售價 499 元，每人限購1盒。
另外，momo 購物網也將於晚間 8 時開賣深丹寧、櫻花粉、櫻桃紅三款顏色口罩，一盒 50 片裝，售價 300 元；立體款口罩則為酷黑色，一盒 50 片裝，售價 499 元，每人限購 1 盒。（編輯：陳雅雲）
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