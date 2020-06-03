第一張5G執照發了　中華電拔得頭籌

國家通訊傳播委員會（NCC）今（3）日舉行第912次委員會議，通過核發國內第一張5G執照，通過的業者為中華電信，核發的頻段包括了3500MHz、28000MHz，預期最快於今年7月我國將邁向5G新紀元。NCC表示，5G具備大頻寬、低延遲、大連結之特性，各界對5G改變人們生活及產業百態之潛力均寄予厚望。國人將預期可運用5G網路之高寬頻影視（4k/8k）、多樣化AR/VR、360°視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會之場景，可享5G大頻寬、低延遲、大連結服務體驗。中華電信陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，並向NCC申請核發特許執照。NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，故決議核發中華電信5G特許執照。中華電信取得特許執照後，將積極進行5G營運籌備， NCC將持續督促該公司強化5G基地臺建置及相關網路佈署，期盼早日開臺提供服務，有助國人享有5G體驗及各項5G垂直應用場景實現。另外，遠傳電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、亞太電信股份有限公司及台灣之星電信股份有限公司等4家108年度行動寬頻業務釋照作業得標者，亦刻正進行5G相關規劃及申請作業，NCC期許各業者積極投入5G規劃及建設，積極導入新技術、新服務，強化與不同產業之連結，深化多元5G應用，奠定萬物聯網社會之基礎，以提升消費者享有優質5G行動通信服務。