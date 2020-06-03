暑假出國泡湯了？華航長榮公布8月底前可改退票

國內新冠肺炎疫情趨緩，到目前為止已經連續52天沒有出現本土確診病例，但全球疫情卻未見緩和。對此，華航與長榮航空陸續在官網發出公告，凡是訂購國際客運航線八月底前出發的機票，都可以申請改票或退票。顯然暑假期間想出國旅遊的可能性，已經很低了。





長榮航空的公告指出，今年6月1日（含）以前開立的長榮及立榮國際線機票，即日起至9月3日（含） 可申請改票、退票，旅客得於機票效期內，更改至今（2020）年12月31日（含）前的適用航班（僅義大利航線可更改至2021年適用航班），並豁免改票手續費一次。消費者可改訂與原票相同行程（相同城市）、且為相同訂位艙等（RBD的長榮/立榮航空承運航班，不可簽轉他航承運航班，只不過因改票而產生的票價差及稅差，需由旅客支付。





華航的公告則是明示，今年6月2日（含）以前開立，要於7月1日至8月31日出發的機票，於8月31日以前，可改訂華航/華信相同訂位艙等/行程（同城市）的其他日期自營航班，免收價差/稅差，但僅限一次。華航/華信自營航班不可更改至聯營航班。而持台灣往返中國大陸的機票，可改訂相同訂位艙等的任一中國大陸或香港華航/華信自營航班，免收價差、稅差及手續費，但僅限一次。





持台灣往返歐洲的機票，可改訂相同訂位艙等的任一台灣往返歐洲的華航/華信自營航班（但台灣往返英國倫敦蓋威特機場除外），免收價差/稅差及改票手續費，但僅限一次。持台灣往返紐西蘭/澳洲的機票，可改訂相同訂位艙等的任一台灣往返紐西蘭/澳洲之華航/華信自營航班，免收價差/稅差及改票手續費，但僅限一次。





華航表示，同一國家內可改訂相同訂位艙等任一航點之華航/華信自營航班，免收價差/稅差及改票手續費（含臨櫃手續費），但僅限一次。更改訂位艙等/更改行程而產生之票價差/稅金差，應由旅客支付，免收改票手續費 ，但僅限一次。



