境外生返台有譜？教育部：要求各大學盤點防疫量能

台灣疫情趨緩，各行各業也逐漸步上軌道，大學端也掀起是否開放境外生來台完成學業的討論，許多大學也呼籲教育部儘速開放學生返台，對此，教育部今（3）日表示，目前已經要求各大學檢視校內的居家檢疫量能，也會在本周與行政院開會討論，以滿足防疫需求為前提做好境外生返台準備。





根據媒體報導，教育部近日開始調查各大專校院檢疫量能，請各校回報提供的防疫宿舍及旅館等空間情況，也調查不同身分的境外生，1日已發起「大專校院境外生來台檢疫空間暨來台學生類別調查」的通報，請各大專校院提供境外生返台檢疫量能。





教育部表示，依據指揮中心境管政策，在可滿足防疫需求之前提下，將盡全力協助境外生來台就讀，目前已請各大學針對相關防疫工作規劃準備，目標在各大學能充分配合防疫需求與提供充足居家檢疫量能之前提下，讓境外生在完成嚴謹防疫程序後在台就讀。





另外，教育部也指出，行政院秘書長將於本周邀集相關部會共同會商，教育部會提出具體規劃以及需協調相關部會協助事項，以安全有序與滿足防疫需求為前提，做好境外生入境就學準備。





然而，我國境外生數量龐大，目前108學年第2學期無法如期返台就學的境外生高達9.2萬人，其中來自中港澳的學生還未入境者約有1.5萬人。境外生來自全球各地，開放是否會成為台灣的防疫新破口，對政府與學校來說都是一項艱鉅的挑戰。









