批三倍券是「三倍疲倦」！李艷秋曝政府不願說出口的真相

▲李艷秋批評三倍券是「三倍疲倦」。（圖／翻攝自李艷秋臉書）

後疫情時代將至，為振興國內經濟，行政院昨宣布「三倍券」將在 7 月 15 日正式上路，同時也公布相關施行細節。三倍券立即成為網路最熱門討論話題，贊成與批評的聲音都有。對此，資深媒體人李艷秋不滿表示，三倍券是「三倍疲倦吧？」更以自問自答方式揭露政府不願說出口的「實情」。李艷秋今（3）日在臉書發文點評三倍券，直言行政院長蘇貞昌形容三倍券是「好領、好用、好刺激、最溫暖」，但網路民調有 8 成不滿意，民眾的感受是「好少、好慢、好複雜、最白癡」。為何有這麼大的落差？李艷秋反諷地說，因為老百姓沒有搞懂政府的用意，接著就以自問自答方式揭曉政府「心聲」：1.為什麼是三倍券？明明只有 2,000 元。政府OS：馬英九發 3,600 ，我們說三倍不提數字，就跟他不一樣了。至於幾倍那是數學問題，有人問就說他們數學差。2.民眾要先出 1,000 現金換 3,000 票券？直接每人發 2,000 票券不就好了？政府OS：台灣 2,300 多萬人，每人交 1,000 元，政府先收 230 億現金，這筆錢多好用啊！如果直接發 2,000 振興券，政府要立刻拿出 460 億，這一進一出差更大啦！有人問就叫網軍回嗆：「不滿意不要領啊！」3.從幾個月前就在研究發振興券， 7/15 才開始，明明商家已經奄奄一息了，能救為什麼不早點救？政府OS：沒準備好要怎樣開始？但我們不能說實話，因為會被攻擊說我們從一月就說要振興經濟，到現在還準備不及，是無能。反正就打哈哈說 7/15 好日子，老百姓很容易唬弄的。商家該倒的也差不多了，其他的再撐一個半月不會死那麼快的。4.為什麼搞那麼複雜，簡單點不行嗎？政府OS：我們一定要跟馬英九時代不一樣，我們發得少，發得慢，所以一定要搞得複雜，模糊掉焦點，還可以宣傳比馬時代省了紙張印刷的行政費用，如果到時候電子支付被罵翻，那就是唐鳳的責任啦！蘇大院長一定全身而退。李艷秋強調，整個振興券的思維，建立在「不要跟馬英九時代消費券一樣」上，目標是政府絕不吃虧，還要民眾感恩政府的照顧，所以過程機關算盡。但李艷秋也呼籲，全民這段時間應加碼消費，支持自己喜歡的商家，「讓他們度過難關，也維持我們熟悉的日常，傳遞關懷和溫暖，就由自己來做吧」。（編輯：倪浩軒）