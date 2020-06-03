因疫情而生！澎花火節18年如穿越劇　主角換成漫威英雄

▲擔任第一任澎湖縣長的賴峰偉為了振興澎湖的觀光產業而開始舉辦花火節﹔今年則因「新冠肺炎」疫情延遲到7月6日開幕，許多時空環境的巧合，彷彿是一部精彩的歷史穿越劇一般。。（圖／記者張塵攝，2020.06.03）

澎湖縣舉辦的海上花火節是台灣最長壽的觀光活動之一，至今已經有18年之久，當初就是因為發生SARS的疫情，當時擔任第一任澎湖縣長的賴峰偉，為了振興澎湖的觀光產業而開始舉辦﹔此次2020澎湖國際海上花火節則因為「新冠肺炎疫情延遲到7月6日開幕，許多時空環境的巧合，彷彿是一部精彩的歷史穿越劇一般。





澎湖花火節記者會3日在福朋喜來登酒店舉辦，澎湖縣長賴峰偉、澎管處長許宗民、觀光業者社團代表，以及昇恆昌、新光人壽、澎湖福朋喜來登等主要贊助商代表也紛紛到場，現場首度秀出今年澎湖國際海上花火節漫威無人機燈光秀圖形，引起現場人員驚呼太帥了。



▲其中最大亮點是8場漫威專場無人機科技燈光秀，每場漫威專場演出圖形皆由漫威團隊精心設計規劃並搭配漫威電影音樂，視聽效果無可比擬。（圖／記者張塵攝，2020.06.03） 澎湖縣政府旅遊處表示，花火節歷時18年，今年首度暑假7月6日至9月3日間辦理，其中最大亮點是8場漫威專場無人機科技燈光秀，每場漫威專場演出圖形皆由漫威團隊精心設計規劃並搭配漫威電影音樂，視聽效果無可比擬，另外澎湖縣政府也精心安排澎湖專屬無人機演出圖形，總共21場無人機燈光秀搭配煙火演出，絕對讓每位蒞澎賞花火的遊客值回票價。





今年澎湖國際海上花火節之前雖然受到疫情影響，不僅延期也導致原訂國際煙火表演賽取消，但澎湖縣政府展現積極搶攻後疫情觀光市場的決心，不僅加碼每場無人機數量至300台，也因疫情影響全球航班及入出境，導致國際團隊無法前來澎湖進行煙火表演賽，澎湖縣府更大方追加無人機場次，讓花火節期間每場都有無人機演出，提供高品質的精彩觀光活動。







